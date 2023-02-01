Киевский режим тянет с обменом пленными

Боец группы «Вагнер» в Артемовске в ДНР. На сегодняшний день взятие этого города остается приоритетной задачей для России. Чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг населенного пункта, военным не хватает всего 10 километров / Фото: РИА Новости

Каких-то 10 километров не хватает, чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг Артемовска. Взятие этого города — задача стратегическая.

Сейчас город находится в оперативном окружении. По словам полковника Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрея Марочко, наши войска продолжают постепенно сжимать кольцо.

— Сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск, потому что это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в Артемовске, — комментирует советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Как считает полковник НМ ЛНР Виталий Киселев, освобождение Артемовска позволит разбить на две части украинскую группировку на данном участке.

— Безусловно, сейчас самое основное — это продвижение на Артемовском направлении, и для нас это очень важный населенный пункт, — подчеркнул Киселев.

Он отметил, что российские силы понемногу продвигаются в ДНР в направлении Северска.

— Там понемногу есть продвижения, но минимальные, основная задача — это Артемовск, — уверен Киселев.

Тем временем ВСУ вчера возобновили обстрел Донецка после более чем 13 часов затишья. За минувшие сутки националисты выпустили 96 снарядов по населенным пунктам ДНР. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, под огнем, помимо Донецка, оказались Горловка, Макеевка, Минеральное, Пантелеймоновка, Яковлевка и Ясиноватая. Но подвинуть Южную группировку наших войск, занявших выгодные позиции, это вряд ли поможет. Встали крепко.

— Уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Продолжаются и переговоры по обмену пленными. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона затягивает этот процесс.

— Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. Многих умышленно записывает в число без вести пропавших, — уточнила Москалькова, добавив, что по-прежнему получает много обращений от родных и близких украинских военнослужащих.

— Находим их живыми в числе военнопленных на территории России и сразу же предлагаем обменять на наших ребят, находящихся в украинском плену. К сожалению, политическая выгода для украинских властей выше милосердия и гуманизма. В обменных списках преимущество отдается, как правило, медийным персонам, — добавила Москалькова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ, мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая авиацию разведывательную, спутниковые группировки в режиме 24/7 работают в интересах Украины. США, говоря о возможной поставке Украине ракет большей дальности, нагнетают напряженность и усиливают эскалацию, но все это не изменит хода специальной военной операции: она будет продолжена.