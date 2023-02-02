Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев: Волюнтаристские решения будут иметь печальные последствия для науки

Президент Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)» России Леонид Кондрашев / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В конце января на 18-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия в Париже было принято решение о включении объекта «Исторический центр Одессы» в список всемирного наследия. Документы были подготовлены торопливо, без должной научной проработки. В перечень объектов включили и порт, исторической ценности не имеющий. Наши эксперты представили свое заключение о ситуации. Подробности — в эксклюзивном интервью президента ИКОМОС России.

В конце января на 18-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследия (рабочий орган ЮНЕСКО. — «ВМ») в Париже было принято решение о включении объекта «Исторический центр Одессы» в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия под угрозой. Решение было принято путем голосования шестью голосами «за», одним голосом «против» и 14 воздержавшимися.

Накануне сессии Национальный комитет ИКОМОС России по поручению двух ведомств — Минкультуры и МИД РФ — рассматривал номинационную документацию объекта и информировал международные структуры о слабых местах досье, говоря, в частности, о бедной базе источников, большинство из которых представляли собой туристические интернет-ресурсы, об отсутствии в досье широкого культурного пласта, связанного с российской историей Одессы, о существенных проблемах с целостностью, подлинностью, охраной и управлением объекта.

«ВМ» поговорила с президентом НК ИКОМОС России, первым заместителем руководителя Мосгорнаследия — главным археологом Москвы Леонидом Кондрашевым об этом прецеденте и его последствиях для всего научного сообщества.

— Леонид Викторович, наверное, стоит начать нашу беседу с того, что же такое ЮНЕСКО для мирового сообщества. Для чего нужна сама организация и что она призвана защищать?

— Человечество после всех войн и катаклизмов ХХ века решило объединиться для создания общего мира, что отражало рост гуманистических тенденций в общественном сознании. Образование почти 80 лет назад ЮНЕСКО — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающего уникальные памятники в Список всемирного наследия, — стало одним из важных шагов при этом.

На сайте организации представлен девиз ЮНЕСКО: «Нести мир в сознание мужчин и женщин». Эта директива касается и сохранения объектов, важных для всего человечества. С одной стороны, умение оберегать это достояние облагораживает всех людей, а с другой — все человечество, размышляя о сохранении наследия, развивает и местные сообщества.

— Каким образом?

— Первый пример: общемировое сообщество в лице экспертов проявляет большой интерес к изучению и сохранению самобытности африканских племен. И многие, вовлекаясь в эту работу, стараются стать лучше, озаботившись судьбой таких локальных групп людей. Второй пример: несколько лет назад президент России Владимир Путин и генеральный директор ЮНЕСКО (занимавший эту должность с осени 2009 года до 2017 года. — «ВМ») Ирина Бокова, встречаясь в Санкт-Петербурге, предложили ежегодно рассматривать варианты включения новых памятников России в реестр международной организации.

Так, по их мнению, еще больше культурных и исторических ценностей разного масштаба станут достоянием общечеловеческого масштаба. При этом эксперты выявляют так называемую выдающуюся универсальную ценность объектов, рассматривают окружающую их среду, условия сохранения. Рядом с ЮНЕСКО при этом действует неправительственная организация ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, создан в 1965 году. — «ВМ»), которая также выдает свои заключения о том, может ли объект попасть в Список всемирного наследия.

— И теперь на эту позицию решила претендовать Украина, представив Одессу и ее центр с портом как те самые «выдающиеся универсальные ценности»?

— Включение в «Предварительный список» состоялось более десяти лет назад. Но нужно понимать, что на создание номинационного досье — основания для включения объектов или группы в Список всемирного наследия — требуется очень много времени. Однако, к сожалению, мы видим, что наспех созданный документ появился только сейчас и быстро был направлен в ЮНЕСКО. А в границы объекта, которому нужна мировая охрана, наравне с историческим центром города была внесена территория порта — современного индустриального учреждения.

— Политическая идея ясна: если начнут бомбить Одессу, то попадут в памятники мирового значения. И порт, который является в такой ситуации критическим объектом инфраструктуры. Это такой способ защиты?

— Да, на это и расчет.

— Но ведь при таком раскладе получается, что расширение Списка объектов всемирного наследия — военно-политическое решение?

— Так и есть. Но при этом предварительная заявка, которая подавалась более десяти лет назад, имела другое содержание. Нынешний вариант составлен с грубыми нарушениями, попросту сказать — халтурно. Мы проверяли предоставленный текст на уникальность. Оказалось, что описание исторической и культурной ценности объектов в центре города наспех взято из туристических справочников, различных приложений и «Википедии». Получился плагиат, не подтвержденный даже списком литературы, в первую очередь научных источников. Хотя таких предостаточно, чтобы рассказать научному сообществу о ценности отдельных объектов в центре Одессы. Однако этого сделано не было.

— То есть обращаться к научным изысканиям украинская сторона не стала?

— Хотя, стоит подчеркнуть, они есть. Это и паспорта объектов, подготовленные еще в 1970-х годах, и прекрасно изданный каталог объектов культурного наследия, и издания о ряде городских памятников. Да и в целом стоит обратиться к самой истории. Ведь на этом месте еще в античные времена стояла гавань поселения Истрия (греческая колония Istrion (Istrian) и гавань Isiakon (Isiaka), впоследствии порт Skopeli. — «ВМ»), а позже — турецкая крепость Хаджибей. Сейчас это археологические объекты.

— То есть стоит вопрос соответствующего проведения археологических раскопок?

— Они действительно нужны, но в представленном в ЮНЕСКО номинационном досье этот факт не учитывается.

— Но история не ограничивается периодом греческого и турецкого влияния.

— Конечно, для номинирования берутся другие временные рамки — с XVIII века, периода основания Одессы. Однако в представленном номинационном досье рассматриваются здания и сооружения XIX и ХХ веков, от первоначального города сохранилась только планировочная структура. В документе, поданном в ЮНЕСКО, отмечено, что Одесса — это позднеренессансный город, с антиимперским укладом и выступающий против советской власти.

— Но Одесса — город с уникальной историей, забывать которую не стоит.

— Так и есть, однако обо всем этом в документе не сказано. Зато перечислены живущие там национальности: украинцы, поляки, румыны, а в конце списка — русские и евреи. Хотя последних было больше всего. Но украинская сторона в тексте дает их как «и другие». Однако переписи XIX– XX веков свидетельствуют о другой пропорции.

— То есть русский след и влияние решили напрочь стереть?

— Забывая при этом и вклад Екатерины II в конце XVIII столетия в создание Одессы. Да и сам город был характерной частью Российской империи. При всем желании это невозможно вычеркнуть со страниц истории.

— Но ее все же решили переписать?

— Да. Номинационное досье для подачи в ЮНЕСКО сделали на скорую руку, представив с научной точки зрения крайне слабый документ в защиту исторического центра города.

— У российской стороны есть свое заключение?

— По просьбе Министерства культуры и Министерства иностранных дел РФ Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева подготовил отзыв, также представил мнение и НК ИКОМОС России. В целом аргументы совпали с мотивировочной частью оценки Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Очевидно, что украинский документ требует серьезной доработки на основе ранее поданной предварительной заявки.

— То есть ни российское, ни мировое сообщество не оспаривают факт исторической ценности Одессы?

— Нет. Одесса достойна стать частью всемирного наследия. Дело прежде всего в том, как это подано мировому сообществу. Научные факты не представлены, а часть государств все же проголосовали за включение порта и центра Одессы в объекты всемирного наследия. Хотя номинационное досье необходимо доработать, именно по научным, а не политическим причинам.

— Получается, что принцип научной обоснованности, который всегда ставился во главу угла, попран?

— Международная общественность увидела, что в условиях политической целесообразности можно игнорировать научные данные о представленных объектах. Получается, что Список всемирного наследия теряет свою кристальную честность и объективность. Очевидно, что ЮНЕСКО, находясь на стороне группы стран, может включить любой объект в перечень особо охраняемых мировым сообществом. Но есть и 14 стран, воздержавшихся от голосования.

ЮНЕСКО, игнорируя свои же принципы, попирает идею сплоченности всех людей земного шара. Своим решением она делит государства на те, кто имеет голос, и другие, поплоше, чье мнение неинтересно. Да и в интервью некоторых западных специалистов все чаще звучит идея важности в первую очередь европейского наследия, а африканского, к примеру, как менее ценного, рангом пониже. Россия никогда не согласится с подобной позицией.

— Заседание комитета состоялось. Каких шагов стоит ожидать в дальнейшем от мирового сообщества и в первую очередь от тех, кто проголосовал «за» состряпанное в считаные дни номинационное досье?

— Далее должна включаться процедура мониторинга состояния исторически ценных объектов. Существует также Фонд ЮНЕСКО, который уполномочен выделять средства на охрану объектов под угрозой.

— Но при этом нельзя забывать о роли самого государства, на территории которого находятся объекты всемирного наследия, об их охране?

— Безусловно. Смысл международного права в том, что страны берут на себя повышенные обязательства по усиленной охране памятников. Посмотрим, сможет ли Украина сама содержать их или будет просить внешнее финансирование.

— Но международное сообщество может вмешиваться в ситуацию в Одессе при таком раскладе?

— Пока международное сообщество отмечает, что в условиях военного положения собрать миссию для поездки и независимой проверки невозможно. Обычно уже этого достаточно для того, чтобы отложить решение для оценки состояния объектов наследия непосредственно на месте. Одно дело — военно-политическая целесообразность подобного решения ЮНЕСКО, а с другой стороны — исторические реалии.

— При этом украинская сторона сносит памятники. Как это вписывается в их же директивы?

— Причем это монумент Екатерины II — основательницы Одессы. Получается, что Украина переписывает историю прямо на глазах всего мирового сообщества. И представленное в ЮНЕСКО номинационное досье слабое, требует серьезной доработки. К сожалению, такое волюнтаристское решение будет иметь в будущем печальные последствия для всей системы всемирного наследия, если научная объективность окажется невостребованной. Россия не согласна с такой позицией.

— Несмотря на это, стоять и защищать грудью памятники та же Украина не будет. А международное сообщество возьмет на себя такую функцию?

— Это тяжелая работа — должная защита памятников. Разбирая важность каждого объекта всемирного наследия, ученые совершенствуются, изучая все факты прошлого. И номинации ЮНЕСКО давали как раз возможности для глубокой научной экспертизы. Государство обязано взять на себя такую ответственность — охрану памятников. А в случае с Одессой Украина передает свои же полномочия другим, прося третьи силы встать на защиту своего наследия.

— Есть другие примеры, когда даже в военных условиях памятники охраняются непосредственно государством, на территории которого они и расположены. Тот же опыт Сирии достаточно показателен. Украина не может такой сценарий на себя примерить?

— Они уже расписываются в собственной неспособности охраны памятников. В той же Сирийской Республике успешно действуют министерство культуры и департамент древностей, которые и заботятся о своих памятниках, и готовы принимать помощь других экспертов и специалистов. Но первый шаг — все же за самим государством. Возьмите ту же Пальмиру, центр Алеппо, и другие объекты, которые стали не только сирийским, но и мировым достоянием.

В Украине же идет все от обратного, когда памятники выставляются на передовую и используются для требования в том числе и финансовой помощи от других стран. А ведь стоит просто посмотреть: семь объектов всемирного наследия на Украине целы. Министерство иностранных дел РФ и НК ИКОМОС России в начале специальной военной операции информировали Министерство обороны РФ об этих объектах. По официальным данным ЮНЕСКО, ни одна ракета объекты всемирного наследия Украины не повредила.

ДОСЬЕ

Леонид Викторович Кондрашев родился 22 февраля 1968 г. в пос. Болшево. Кандидат исторических наук. После окончания вуза начал археологическую работу в Москве в должности землекопа. Руководил раскопками на Манежной площади, в Лефортовском парке и в других районах города. С 1993 по 2011 г. проходил государственную гражданскую службу в Комитете по культурному наследию Москвы. С 2009 г. назначен на должность заместителя председателя комитета. С июля 2011 по июнь 2022 г. — заместитель руководителя Мосгорнаследия, главный археолог города. С 15 июня 2022 г. назначен на должность первого заместителя руководителя Мосгорнаследия — главного археолога города Москвы.

Не в угоду политическим интересам

Надежда Филатова, член совета НК ИКОМОС России:

— Представленная Украиной презентация прекрасного и любимого в России и во всем мире города Одессы влечет смысловые и исторические неувязки. Авторы досье стремятся сохранить видимость адекватного изложения исторических фактов. Предложенная украинской стороной трактовка критериев выдающейся универсальной ценности не нашла поддержки. Границы территории номинируемого объекта, по мнению украинской стороны, должны включать порт и небольшой фрагмент городской застройки. В отчете ИКОМОС указана необходимость корректировки границ, в частности исключения из состава объекта территории порта, который не сохранил свой исторический облик, и включения значительной территории городского центра.

Стоит отдельно сказать и об источниках информации. Была, очевидно, исключена не только российская историческая литература, но, как ни странно, и доступные украинские источники. Не использованы паспорта объектов культурного наследия, которые составлялись на протяжении 1970– 2020-х годов, и учетные карточки, содержащие исчерпывающий материал: расположение объекта культурного наследия, дату его основания, архитектора, лиц, причастных к сооружению, его описание, фотоматериалы, а также информацию о проводимых ранее реставрационных работах и его физическом состоянии. Также не использовались источники Государственного архива Одесской области. Составители не использовали не только новейшую литературу последних десятилетий, издававшуюся в Одессе и Киеве, но и ограничивались минимумом краеведческой литературы.

Таким образом, номинация «Исторический центр портового города Одессы», предложенная украинской стороной, не соответствует критериям ценности, целостности и подлинности, имеет большие проблемы с границами, охраной и управлением, основана на допущениях и крайне ограниченном количестве источников. Очевидно, что в таком виде объект не может быть внесен в Список всемирного наследия.