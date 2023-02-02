В столичных геронтологических центрах помогают восстанавливаться после болезней

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня в геронтологических центрах столицы пожилым людям не только постоянный профессиональный уход, но и помогают восстанавливаться после перенесенных заболеваний. Специалисты поддерживают и мотивируют проживающих, выстраивают индивидуальный маршрут реабилитации.

Наталья Ивановна Лунькова из Геронтологического центра «Тропарево» пережила инсульт. Но теперь она много двигается, сама принимает пищу, ухаживает за собой, может вести длительные беседы и даже петь песни. Однако еще недавно совершать многие манипуляции ей помогали сотрудники учреждения. Специалисты центра оперативно приняли необходимые меры и разработали программу реабилитации.

— У женщины была нарушена речь и парализована левая рука. Поэтому основная задача была восстановить мышцы и бытовые навыки, улучшить кровообращение и речь, — рассказала специалист по социальной реабилитации Геронтологического центра «Тропарево» Ольга Грунина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Для восстановления двигательных функций после инсульта сотрудники социальных учреждений рекомендуют массажи, физиотерапию, лечебную физкультуру. Ежедневно сотрудники занимались с Натальей Ивановной, показывали ей несложные, но действенные упражнения для мышц и суставов. Женщина была увлечена тренировками, занималась со специалистами и самостоятельно, приобрела спортивный инвентарь. Каждую свободную минуту Наталья Ивановна посвящала себе и своему здоровью. И даже когда смотрела телевизор, параллельно делала легкую разминку. Спустя несколько недель женщина стала замечать улучшения.

— Снова начала самостоятельно ухаживать за собой. Стала сама одеваться, застегивать молнию на одежде. У меня был страх разбить посуду, поэтому купила себе пластиковую. Теперь без посторонней помощи принимаю пищу, мою посуду, нарезаю себе фрукты и овощи, — поделилась Наталья Ивановна.

Сотрудники также помогли женщине восстановить речь через артикуляционные упражнения, пение, дыхательную гимнастику, проговаривание скороговорок и стихотворений.

Когнитивные нарушения — частые последствия инсульта. В геронтологических центрах специалисты используют различные техники, которые развивают мелкую моторику, образное мышление, внимание и память. Один из любимых методов Натальи Ивановны — нейрогимнастика.

— Нейрогимнастика представляет собой упражнения, которые помогают активизировать работу головного мозга и улучшить когнитивные функции. Людям старшего возраста нравится это за счет того, что её можно делать в любое время и для этого не требуется специальное оборудование, — медицинский психолог Геронтологического центра «Тропарево» Екатерина Загорская.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

У многих людей после инсульта могут наблюдаться повышенная тревожность, раздражительность и депрессия. Психолог центра регулярно проводил беседы с Натальей Ивановной. По словам специалиста, негативной реакции психики болезнь не вызвала, наоборот женщина была заинтересована в выздоровлении и с увлечением подходила к занятиям.

Комплексная реабилитация помогла Наталье Ивановне восстановиться за несколько месяцев. Сегодня она много читает, активно пользуется Интернетом, сама заказывает себе одежду, посещает культурно-досуговые мероприятия в учреждении. Женщина регулярно проводит кулинарные мастер-классы, на которых делится своим профессиональным опытом с жителями геронтологического центра.

— Очень важно дать понять человеку, что он не один, что есть люди, готовые ему помочь в непростой ситуации. Именно с веры и надежды начинается первый шаг к реабилитации, — отметила заведующая социальным отделением Геронтологического центра «Тропарево» Мария Шахова.

Наталья Ивановна отмечает, что главное в реабилитации после тяжелых заболеваний — личное желание и работа над собой:

— Благодарна сотрудникам за то, что поддержали в трудный момент. Во многом их забота и правильные слова вдохновили меня. При этом важно, конечно, личное желание. Каждый раз, когда получается выполнить какое-то новое задание, радуюсь как ребенок. Это такое счастье! Но значительные улучшения ждут еще впереди, а пока маленькими шагами иду к своим целям.

В Москве работают 8 геронтологических центров с филиалами. Мультидисциплинарная команда обеспечивает качественный уход и помощь проживающим.

Получить консультацию по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.