В соцсетях покажут документальный сериал о потерявшихся людях

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Торговая сеть «Пятерочка» представит сериал, посвященный проекту «Островок безопасности». В трех сериях рассказываются подлинные истории о потерявшихся людях с деменцией и их спасении, которое стало возможно благодаря усилиям специалистов проекта — поисковиков-добровольцев отряда «ЛизаАлерт», сотрудников Центра поиска пропавших людей, бдительных работников магазинов «Пятерочка» и просто неравнодушных граждан.

Сериал играет в первую очередь просветительскую роль: далеко не каждый человек знает, какие действия предпринимать и куда звонить для помощи потерявшемуся человеку. Помимо самих историй поисков, в сериале рассказывается также о том, что может сделать каждый в подобной ситуации. Благодаря проекту, люди на улицах, встречая дезориентированного, будут знать, как ему помочь, и отведут его в ближайший магазин торговой сети для оказания квалифицированной поддержки.

Сериал будет доступен для просмотра в сообществах «ЛизаАлерт», на телеканале ТВ-3 в соцсети VK и YouTube.

— Обычно мы не задумываемся о проблеме пропавших людей, пока это не коснется нас и наших близких. Данным сериалом мы хотим шире осветить проблему пропавших людей, в частности людей с деменцией. Важно знать, что делать, если родственник страдает деменцией, или как помочь дезориентированному человеку на улице. Наша цель — чтобы каждый человек знал, где можно получить помощь и в конечном счете потерявшихся людей в России стало как можно меньше, — рассказала менеджер направления устойчивого развития торговой сети Екатерина Ефремова.

Потеряться можно даже в хорошо знакомом, крупном и безопасном городе: в новостях часто встречаются истории человека с деменцией или ребенка, который не смог найти дорогу домой. В ответ на эту проблему торговая сеть и Центр поиска пропавших людей при участии поискового отряда «ЛизаАлерт» в 2019 году запустили проект «Островки безопасности». За неполных четыре года проект помог вернуть домой порядка 3800 потерявшихся людей, а за 2022 год эта цифра составила 1160 человек.

Кроме того, торговая сеть совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» запустила одностраничный сайт https://liza.5ka.ru, на котором в разделе «Уроки безопасности» размещены полезные советы о том, как обезопасить близких с деменцией и помочь дезориентированным. Также рассказ об островках безопасности, имеющихся в каждом магазине торговой сети, есть в сериале «Неспокойные ночи. LizaAlert». По мнению представителей торговой сети, максимальное распространение полезной информации о проекте будет способствовать решению проблемы поиска потерявшихся людей.