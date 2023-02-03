Подопечные столичных учреждений стали призерами Единых игр по программе Специальной Олимпиады

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В Казани встретились лучшие спортсмены с ментальными особенностями из 59 регионов России и Республики Беларусь. Впервые в рамках одного турнира прошли одновременно и зимние, и летние виды спорта. Учреждения соцзащиты представляли проживающие социальных домов, подопечные реабилитационных центров, воспитанники центров содействия семейному воспитанию. Все они вернулись домой с медалями.

Атлеты состязались в 18 видах спорта. В торжественной части открытия приняли участие титулованные спортсмены Специальной Олимпиады России из Социального дома «Обручевский» Ксения Бяхова и Алексей Ильин.

— Даже представить себе не могла, что буду выносить флаг на сцену. Было очень волнительно. Мы с Лешей поддерживали друг друга, это помогало справиться с переживаниями. Многие знакомые увидели меня по телевизору в новостях и написали мне. Было очень приятно, — признается Ксения Бяхова.

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из социальных домов «Люблино», «Обручевский», «Луговой», «Чертаново», «Вешняки», «Филимонки» и Психоневрологического интерната №16. Они показали свои силы в нескольких дисциплинах, в том числе — теннис, бег на снегоступах, легкая атлетика, дзюдо, сноуборд, лыжные гонки, флорбол, волейбол и шорт-трек. Для каждого из ребят выйти на старт с лучшими российскими и белорусскими спортсменами — большой шаг и личная победа.

— Соревнования соответствовали международному уровню. Яркое открытие, профессиональное судейство, помощь волонтеров, досуговая программа — все это создавало особую атмосферу праздника, заряжало драйвом и позитивом. Ребята чувствовали азарт и вкладывались максимально, — отметил Михаил Артамонов, тренер Социального дома «Обручевский».

В арсенале наград у Ольги Корневой, жительницы Социального дома «Чертаново» семь побед на всероссийских и городских соревнованиях. В Казань она ехала с намерением войти в число лучших теннисистов. Цель была достигнута: девушка завоевала одну серебряную и две бронзовых медали.

— Спорт в моей жизни есть каждый день, и перед соревнованиями много тренировалась. Конечно, каждый спортсмен хотел бы быть первым, но я не расстраиваюсь. Соперники были сильными, — отметила спортстменка.

Родион Румянцев из Социального дома «Луговой» стал победителем в соревнованиях по сноуборду. Впервые на доску он встал два года назад. За две недели усиленных тренировок стал уверенно себя чувствовать, а через месяц впервые выступил на соревнованиях. По словам Родиона, главное для сноубордиста — регулярные тренировки.

— Важно развивать устойчивость и координацию. Управлять своим телом на скорости нелегко, но постепенно можно добиться хороших результатов. Чувствовал ответственность перед тренером и нашим социальным домом. Хотел победить. Очень рад, что добился своей цели.

На играх присутствовали именитые спортсмены. Мария Потапова познакомилась с Олимпийским чемпионом 2014 года Александром Легковым. Девушка не упустила возможность и приняла участие в тренировочном забеге с олимпийцем.

— Мы пробежались, а потом пообщались. Александр сказал, что для достижения лучшего результата нужно заниматься регулярно. Делать гимнастику, разминку каждый день. После забега он похвалил меня, сказал, что я старательная, — с воодушевлением рассказывает Мария Потапова, жительница Социального дома «Люблино».

Дома за ребят активно болели их знакомые, друзья и сотрудники учреждений. По возвращению в Москву спортсменов ждал теплый прием: жители подготовили плакаты.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Мария Кашенцева — одна из лучших спортсменов Социального дома «Люблино». По здоровью девушке пришлось пропустить игры в Казани, при этом она смотрела все трансляции и внимательно следила за состязаниями.

— Вечерами новости смотрела, днем во время обеда на работе включала трансляцию. Переживала за наших ребят. Болела за них и верила, что они выступят хорошо, — поделилась Мария.

На играх присутствовали тренеры спортивных клубов. Некоторые ребята получили приглашения на крупные площадки.

— Спорт — это часть меня. Пробую разные виды, и везде есть свои достижения. Очень рада, что меня позвали тренироваться в теннисный клуб, буду стараться, чтоб завоевать новые медали, — рассказала Марина Ерошенко, спортсменка из Социального дома «Люблино».

Во время Единых игр Специальной Олимпиады прошла конференция, где также чествовали тех, кто внес большой вклад в развитие спорта для людей с ментальными особенностями. Сергей Быковский, тренер Социального дома «Люблино» был награжден медалью Николая Озерова.

Проявили себя на олимпиаде также подопечные столичного Научно-практического реабилитационного центра. Когда пришли приглашения принять участие в Единых играх Специальной Олимпиады, сотрудники и проживающие центра были рады принять их.

Козлова Полина, участвовала в соревнованиях по бадминтону и вернулась домой с двумя медалями — золотой и серебряной. Другая подопечная центра Виктория Ларионова занимается плаванием под руководством тренеров учреждения, показывает хорошие результаты и совершенствует свои навыки. На двух дистанциях девушка взяла серебро.

Волкова Наталья, Очакова Ольга, Набродова Анастасия и Петрухина Клавдия смогли показать себя в соревнованиях по волейболу и заняли 3 место. Девушкам близки командные виды спорта, и они с удовольствием занимаются ими.

В соревнованиях приняли участие и воспитанники столичных центров содействия семейному воспитанию. Ребята играли во флорбол и футбол. Заняли 1-е место по футболу; во флорболе победителями стали и мужская, и женская команда.

Подопечные Центра «Спутник» Артем и Валерий впервые участвовали в большом турнире впервые, но сразу смогли проявить себя. Один из них забил гол, другой — отдал голевую передачу.

— Никогда еще не принимал участия в таких матчах. Конечно, сначала очень сильно волновался, но потом перестал бояться. Команда у нас хорошая. Почтим всем больше 20 лет, это наши выпускники. Ребята к нам очень хорошо относились. Когда забил гол, был очень рад. Буду тренироваться и дальше, хотелось бы добиться новых успехов, — поделился Валерий.

Выражаем тренерам благодарность за их профессионализм. Гордимся спортсменами и поздравляем их с успешными выступлениями на соревнованиях! Желаем новых личных и спортивных побед!

Для взрослых людей с ментальными особенностями в Москве функционирует 19 социальных домов, в которых спорт является одним из средств социальной реабилитации. Проконсультироваться по вопросам размещения в соцучреждении можно круглосуточно по телефону горячей линии Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.

Узнать больше о жизни столичных центров содействия семейному воспитанию вы можете на портале «Моя новая семья». Полезную информацию для себя там найдут будущие и состоявшиеся приемные родители, выпускники ЦССВ и приемных семей, а также все, кто интересуется темой помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

Для комплексной поддержки жителей с разными формами инвалидности в Москве работают 10 реабилитационных и 8 реабилитационно-образовательных центров. Подробнее о работе учреждений, а также о других мерах поддержки людей с инвалидностью можно узнать на специальной странице.