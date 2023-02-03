Участники подростковых клубов семейных центров делятся историями своих достижений

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В подростковых клубах семейных центров Москвы каждый может раскрыть и реализовать таланты. Уже более 4 тысяч ребят приняли участие в занятиях, нашли новых друзей и развили полезные навыки. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Отрадное» Екатерина Командрикова.

В подростковых клубах проходят занятия, тренинги, психологические киновечера и мастер-классы по бесконфликтному общению. Ребятам помогают определиться с профессией, стать увереннее и понять других.

— Подростковые клубы дают участникам возможность узнать себя с новой стороны, раскрыть таланты и способности, развить необходимые умения. Знания и навыки, полученные на занятиях, помогают добиваться успехов в школе, при поступлении в ВУЗ или устройстве на работу. Специалисты семейных центров поддержат и направят в достижении поставленных целей, — сказала Екатерина Командрикова.

15-летний Артем занимается в дискуссионном клубе «А поговорим?» уже полгода. Раньше ему не хватало смелости и веры в себя, чтобы высказывать точку зрения, юноша был стеснительным и тихим. Благодаря занятиям его самооценка повысилась.

Сначала подростку было непросто, но вскоре он подружился с другими ребятами, начал активно выполнять упражнения, участвовать в дискуссиях. Через несколько месяцев школьник уже без страха выступал перед группой, приводил неоспоримые аргументы и был выбран лучшим оратором в классе.

— На занятиях в подростковом клубе мне помогли развить коммуникативные навыки, наконец-то поверить в себя и преодолеть страх публичных выступлений. Я научился грамотно формулировать мысли, легче завожу новые знакомства и общаюсь с окружающими. Кроме того, решил стать учителем. Мне нравится объяснять другим ребятам сложный и непонятный материал, — отметил Артем.

Своей историей поделилась 14-летняя Саша, которая начала заниматься в театральной студии «Кулиса» несколько лет назад. Здесь ей помогли преодолеть сложности с принятием себя, научили любить свою внешность. Изучая сценическое искусство, школьница общалась с другими ребятами, вместе писали сценарии, готовили декорации и репетировали. Специалисты учили подростков вживаться в роль, проводили упражнения на развитие осознанности, рассказывали о выражении чувств и эмоций.

— Поначалу мне было очень непросто участвовать в репетициях: стеснялась, запиналась, сильно нервничала и забывала текст. Но с каждым разом становилось легче, ребята подбадривали меня. Постепенно я смогла принять себя, стала смелее. Рассказала одноклассникам о студии — они так заинтересовались, что предложили создать собственную труппу. Мы вместе написали сценарий и поставили спектакль. Главную роль отдали мне. Представление произвело настоящий фурор, его еще долго хвалили учителя и другие ребята, — рассказала Саша.

Несколько месяцев назад в «Школу блогера» пришел 16-летний Дмитрий. Юноше всегда нравилось снимать видео, и он хотел больше узнать о процессе создания качественного контента. На занятиях его и других ребят учат генерировать идеи, грамотно писать тексты и вести социальные сети. Подросток развивает коммуникативные навыки, расширяет знания в области монтажа роликов и тренируется работать на камеру. Все участники выполняют задания наставников. А защищая мини-проекты перед всей группой, преодолевают страх публичных выступлений.

— С каждым занятием все больше убеждаюсь, что хочу связать будущую профессию с созданием видео. Мне нравится работать и видеть результат. Здорово, что есть единомышленники, которые могут указать на недочеты и посоветовать, как их исправить. Я стал лучше снимать и монтировать ролики, даже занял первое место среди старшеклассников в районном видеоконкурсе, — поделился Дмитрий.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.