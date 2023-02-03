Монетизировать хобби: эксперты столичного центра «Моя карьера» рассказали, как начать свое дело

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня многие горожане задумываются о том, чтобы открыть свое дело. Зачастую это особенно актуально для москвичей старшего возраста, мам в декрете и всех, кто хочет самостоятельно распоряжаться своим временем и графиком.

Узнать больше о том, как открыть свое дело, продвигать товары или услуги, разобраться в правовых и финансовых вопросах, можно на бесплатной модульной программе «Акселератор самозанятости». Курс для начинающих предпринимателей стартует 6 февраля в специализированном центре занятости «Моя карьера». Участников ждут шесть занятий, две групповые встречи и индивидуальные консультации. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Превратить увлечение в бизнес

Практически любое хобби может приносить доход. Увлекаетесь живописью и искусством — пишите картины на заказ или придумывайте свои авторские туры по столичным музеям. Печете вкусные пироги и торты, от которых в восторге ваши близкие, — организуйте мастер-классы по изготовлению пирожных, готовьте сладости на продажу. Важно правильно проанализировать бизнес-идею, определить целевую аудиторию, продемонстрировать ценность своего продукта клиенту.

Чтобы понять, принесет ли творчество прибыль, нужно рассчитать финансовую модель бизнес-проекта. Если у вас есть опыт, можно попробовать сделать это самостоятельно, но лучше записаться на тренинги в центре «Моя карьера». Например, москвичка Надежда Гапон создала студию съедобных букетов. Она начинала с небольших пряничных подарков, которые дарила на праздники родственникам и знакомым. В декрете Надежда поняла, что хочет открыть свое дело. Жительница столицы узнала о центре «Моя карьера» и решила записаться на акселератор самозанятости «Хобби как бизнес».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Во время обучения эксперты предложили мне изготавливать съедобные букеты с разным наполнением вместо пряничных наборов, чтобы расширить целевую аудиторию. Всё получилось: мой товар оказался востребованным у клиентов», ­– поделилась Надежда Гапон.

Сделать первые продажи

Придумайте слоган, название, фирменный логотип. Все это пригодится для оформления интернет-магазина, рекламных материалов и страничек в соцсетях. Придумайте стильную упаковку. Клиенту всегда приятно чувствовать себя особенным и получить изделие в красивой коробке или обертке. Создайте свой онлайн-магазин, оформите его фотографиями товаров с описанием в едином стиле. Заведите страницы в соцсетях и постепенно набирайте аудиторию. Показывайте процесс работы, делитесь новостями и полезными советами на тему вашего хобби, рассказывайте о себе.

Москвичка Надежда Блохина — выпускница акселератора самозанятости «Бизнес на творчестве 50+» открыла магазин изделий из дерева и камня. Она также проводит мастер-классы для детей и взрослых по художественной росписи на природных материалах.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Давно мечтала монетизировать свое хобби. В центре «Моя карьера» научилась создавать коллекции, продвигать свои работы в соцсетях, записывать видео, где показываю процесс работы, фотографировать свои изделия с правильных ракурсов. Первые продажи у меня случились уже во время курса. Это придало мне уверенности продолжать свое дело. Однажды клиентка спросила у меня, как научиться делать такую красоту. Потом мне об этом написали еще несколько человек, и я провела свой первый мастер-класс. Теперь организовываю их регулярно, — отметила Надежда Блохина.

Рассчитать налоги

Вас можно поздравить с первыми продажами? Отлично! Не забудьте оформить подходящую для вас систему налогообложения. Например, самозанятые уплачивают только один — на профессиональный доход. Он рассчитывается автоматически в приложении каждый месяц и составляет 4% — с каждого поступления от физических лиц, 6% — от юридических и индивидуальных предпринимателей.

Москвичка Светлана Ягунова шьет эксклюзивные палантины и платья. Благодаря участию в акселераторе самозанятости «От идеи до подиума» в центре «Моя карьера» она стала предпринимателем.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

«Эксперты объяснили, в чем разница между статусами ИП и самозанятого, как правильно выбрать систему налогообложения, и рассказали о других важных правовых и финансовых тонкостях. Я творческий человек и сама бы ни за что в этом не разобралась. Кроме того, в центре научилась продвигать свои работы в соцсетях и на онлайн-площадках, делать качественные и красивые фото. Даже проводила съемки с моделями. Продала несколько изделий уже в первую неделю занятий и поняла, что люди ценят качественные и по-настоящему уникальные вещи», – рассказала Светлана Ягунова.

СПРАВКА

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате, полное расписание на сайте в разделе «Афиша». Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.