Онкопомощники окружают пациентов заботой и вниманием

Фото: Личный архив Дмитрия Грекова

4 февраля отмечался Международный день борьбы против рака. Как в Москве устроена система онкологической помощи, «ВМ» рассказал заместитель главного врача по онкологической помощи Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Греков.

— Дмитрий Николаевич, какие изменения произошли за последние годы в работе онкологической службы Москвы?

— Изменения начались еще в 2019 году: были изучены все процессы оказания помощи онкопациентам — от выявления злокачественного новообразования до специализированного лечения и последующего диспансерного наблюдения. Тогда же стало понятно, что система требует структурных и логистических преобразований. Одним из главных решений были определены якорные стационары, за ними закрепили определенные административные округа, на их базе организованы Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Что изменилось: все пациенты, у которых есть подозрение на злокачественное образование, направляются в ЦАОПы, где наличие злокачественной опухоли подтверждают или исключают. При подтверждении злокачественного новообразования проводится онкоконсилиум, на котором определяется тактика лечения. Немаловажно, что после оказания специализированной помощи пациент вновь возвращается в ЦАОП, где продолжает находиться под постоянным наблюдением. Если необходимо, пациент получает лекарственную терапию в условиях дневного стационара. Онкология — это диагноз, узнав о котором иногда люди впадают в сложные психологические состояния, и в ЦАОПе есть возможность оказания психологической помощи. То есть акцент сделан на том, чтобы пациент не чувствовал себя одиноким.

— Технологии, как мы знаем, не стоят на месте. Изменилось ли что-то в методиках выявления рака?

— К сожалению, человечество пока не изобрело прибор, которым можно было бы просто просветить человека полностью и сказать, есть ли у него рак или нет. Поэтому по-прежнему работа в этом направлении ведется по формированию целевых групп риска, у которых может быть предрасположенность к онкологии. Например, если женщина достигла 39 лет, то ей рекомендовано выполнять маммографию. Аналогично мужчинам при достижении определенного возраста нужно сдавать тест на простатспецифический антиген. Также в Москве запущен проект по раннему скринингу рака желудочно-кишечного тракта. Диагностика сейчас проводится в суперсовременных, оснащенных передовым оборудованием высокопотоковых эндоскопических центрах, там выполняют эндоскопическое исследование пищевода, желудка и толстой кишки под внутривенной седацией. Выявление заболеваний на ранней стадии важно потому, что на начальном этапе развития онкологии гораздо выше шанс на успешное лечение, нормальную и долгую жизнь.

— Оборудование для диагностики тоже используется современное?

— Конечно, мы применяем аппараты экспертного класса, особенно эндоскопическое оборудование. Оно позволяет увидеть опухоли, которые только-только зарождаются в организме человека. Технологии шагнули далеко вперед, ведь врачи понимают: чем раньше обнаружим опухоль, тем быстрее приступим к лечению и получим самый лучший результат.

— Есть ли новшества в лечении онкологии?

— Одним из основных методов было и остается хирургическое вмешательство. Здесь изменения касаются того, что рак все чаще выявляют на более ранних стадиях и большие травматичные операции проводятся значительно реже. Кроме того, в хирургии стали применяться эндоскопические и роботические технологии. Они позволяют выполнять операции с наименьшей травматизацией и быстрее переходить к следующему этапу лечения. Революционные изменения произошли и в лекарственной терапии. Раньше у нас было несколько препаратов, сейчас спектр лекарственных средств расширился, появились таргетные и иммунные препараты. Таргетная терапия действует на опухоль более направленно, точечно, за счет чего лечение становится более эффективным, чем при проведении простой химиотерапии. Более того, осложнения после таргетных препаратов встречаются значительно реже. Следующий шаг в медицине — это иммунологические препараты. За ними, я думаю, будущее в лечении онкологии. Дело в том, что опухолевая клетка блокирует собственный иммунитет человека, не давая ему бороться с заболеванием. Принцип действия этих новых лекарств заключается в том, что они разблокируют эту защиту и позволяют организму помогать уничтожать новообразование.

— Какие еще нововведения в помощи пациентам с онкологией появились в последнее время?

— В 2020 году заработал проект «Онкопомощник». Это сотрудники, которые окружают пациентов заботой и вниманием. Очень важно, чтобы человек с таким серьезным заболеванием ощущал поддержку, не чувствовал себя одиноким. Онкопомощники помогают пациенту записаться на прием к врачу или на нужное исследование, напоминают о предстоящей записи, о необходимости сдачи анализов, прохождении диагностики и других вопросах. Также в прошлом году медицинское онкологическое сообщество Москвы под руководством Департамента здравоохранения города и правительства Москвы завершило разработку алгоритмов оказания онкологической помощи — клиентских путей — от диагностики и лечения до диспансерного наблюдения. Четко прописанные маршруты ведения пациентов теперь охватывают все этапы и виды лечения и пожизненного диспансерного наблюдения. Теперь пациент четко знает, как и в какие сроки ему должно быть назначено и проведено лечение по каждому конкретному заболеванию. И у докторов появились четкие инструкции.