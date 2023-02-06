Технологии увеличили блокировки спам-звонков в несколько раз

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Технологии Big Data помогли серьезно увеличить блокировки спам-звонков. Свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов в 2022 году — в 2,5 раза больше, чем в 2021 году — заблокировала МТС благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник».

Популярнее всего у спамеров абоненты из крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону. По данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в 2021 году, почти 90% россиян получали на свои телефоны спам-звонки. При этом более половины опрошенных жителей (53%) заявили, что испытывают от них серьезное неудобство и сильное раздражение.

Чаще всего рекламные звонки касаются финансовых продуктов, страхования и недвижимости. По оценкам экспертов, основные выгодоприобретатели — банки, которые генерируют до 80% спам-звонков. Но и остальные 20% не дремлют, предлагая абонентам свои товары и услуги. Число таких звонков стабильно вырастает на 10% накануне праздников и во время больших распродаж: «черная пятница», «киберпонедельник», к 14 февраля, 8 Марта или к Новому году. Любопытно, что в 2022 году ярко выраженным сезонным колебанием по количеству спам-звонков стало начало новогодних каникул, когда звонки и SMS, с помощью которых злоумышленники старались побудить перейти на какой-то сайт, куда-то позвонить, срочно что-то купить или перевести деньги, заметно снизились.

Накануне 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, которым сотовых операторов предлагают обязать блокировать спам-звонки. Но и сейчас можно заблокировать спамеров и других нежелательных собеседников. Еще в 2021 году компания МТС первой из российских операторов связи запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам. Он автоматически с помощью анализа Big Data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение. Количество пользователей сервиса в экосистеме компании за прошлый год выросло до пяти миллионов человек.

Однако и самим важно сохранять бдительность, а не полагаться только на технологии. Чтобы не попасть на уловку мошенников, эксперты советуют никогда не принимать сиюминутные решения, ни при каких обстоятельствах не называть секретные данные банковских карт и тщательно проверять достоверность информации.