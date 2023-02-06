Мастерицы–пенсионерки из «Московского долголетия» вяжут теплые вещи для солдат

Участники проекта «Московское долголетие» (слева направо) Татьяна Балабекова, Валентина Батуева и Альбина Сидорова вяжут носки для солдат / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Центре московского долголетия «Донской» проходит акция «Поделись теплом», участницы которой вяжут вещи для мобилизованных. «Вечерняя Москва» навестила мастериц.

На широком столе из светлого дерева — коричневые, красные и белые мотки мягкой шерсти. Женщины серебряного возраста, которые принимают участие в столичной акции «Поделись теплом», вяжут носки для наших ребят, которые сейчас воюют на фронте. Валентина Батуева ловкими движениями, петля за петлей, создает основу будущего носка.

— На одну пару носков уходит двое суток, если считать с перерывами. Периодически даю глазам отдохнуть, занимаюсь домашними делами и снова возвращаюсь к вязанию. Иногда ночью просыпаюсь, не могу заснуть и сажусь за работу.

Я частичку своей любви в каждую петельку вкладываю, — говорит активистка Валентина Батуева.

Работать мастерицам помогают мужчины из клубов «Домино» и «Шахматы»: они разматывают нитки, чтобы женщинам было удобнее вязать.

— Они такие шустрые, порой быстрее вяжут, чем мы успеваем размотать! — усмехается активист Центра московского долголетия Борис Крупенченков.

Помощь женщинам нужна не только в этом. Мастерицам для работы постоянно требуются новые материалы, поэтому они организовали акцию по сбору ниток и спиц.

— Я вязать не умею, но умею организовать людей, поэтому принимала готовые шерстяные носки, шерсть и спицы. Все жители района помогают нам чем могут, это наше общее дело, — отмечает участница акции Татьяна Балакова.

Любой желающий может принести в центр нитки: из верблюжьей шерсти или, например, акрила.

— В область пятки мы добавляем синтетику, чтобы носки были прочными и не рвались. На один носок уходит более ста метров ниток, — говорит Валентина Батуева (именно она помогла организовать посетителей Центра московского долголетия «Донской», чтобы все они приняли активное участие в акции «Поделись теплом»).

— Валентина — очень инициативный человек, и вокруг себя она создала команду единомышленников. За все время только от нашего центра в рамках акции «Поделись теплом» мобилизованным москвичам было отправлено семь коробок с шерстяными носками, — рассказывает замдиректора ЦМД «Донской» Анастасия Винокурова.

Акция «Поделись теплом» началась по инициативе участников проекта «Московское долголетие» 1 декабря 2022 года. В ней уже приняли участие более 10 тысяч человек. Это ветераны войны и труда, воспитанники центров содействия семейному воспитанию, подопечные реабилитационно-образовательных учреждений, сотрудники комплекса соцразвития, преподаватели проекта «Московское долголетие», активисты центров московского долголетия, сотрудники службы психологической помощи, посетители центров госуслуг, волонтеры, сотрудники Главного архивного управления Москвы и многие другие.

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В конце 2022 года «Вечерняя Москва» (еженедельный выпуск) провела акцию «Свяжи носки солдату». Неравнодушные читатели принесли в редакцию более 1000 пар носков. Все они были отправлены на фронт.