Участники проекта «Московское долголетие» представили свой первый музыкальный клип

Участники ВИА «Московское долголетие» (слева направо) Александр Зорин, Людмила Семенова, Лариса Озерова, Болеслав Войшко, Светлана Белорыбкина, Елена Липатова, Владимир Морозов на съемках клипа / Фото: Пресс-служба Департаментра труда и социальной защиты населения города Москвы

В понедельник, 6 февраля, состоялась премьера первого клипа вокально-инструментального ансамбля «Московское долголетие» на песню «Авторы жизни».

Впервые эта композиция прозвучала в 2021 году в фильме «Серебряная астра». С тех пор она стала одним из символов проекта «Московское долголетие».

— В этом году «Московское долголетие» отмечает пятилетие. За это время в проекте сформировался целый фонд произведений искусства, где уже есть полнометражный фильм, театральные постановки, авторские книги, музыкальные и танцевальные программы, модные коллекции одежды. В этом году фонд пополнится новыми творческими достижениями участников, первым из которых стал музыкальный клип ВИА «Московское долголетие», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он также поделился, что текст песни «Авторы жизни» содержит жизнеутверждающий посыл о том, что сделать шаг к новому и изменить жизнь можно в любой момент.

— Надеемся, что музыканты вдохновят и других горожан сделать первый шаг к активной жизни и записаться в проект «Московское долголетие», — подчеркнул Владимир Филиппов.

Клип уже можно посмотреть в интернете. Главные роли в нем исполнили, конечно же, сами участники вокально-инструментального ансамбля. Среди них — Александр Зорин. Он серьезно увлекся музыкой после выхода на пенсию. В 2021 году прошел кастинг и принял участие в телевизионном шоу «Голос 60+», на слепых прослушиваниях которого к нему повернулись все наставники проекта. По словам Александра, с этого начался его большой творческий путь. Сейчас он выступает на различных городских мероприятиях, но главной творческой победой этого года считает участие в ВИА «Московское долголетие».

— Мы еще очень молодой коллектив и надеемся, что в нашей жизни будет еще не один видеоклип. Но самые первые успехи запоминаются больше остальных, — поделился он.

Александр Зорин рассказал, что композиция «Авторы жизни» является отражением личных историй участников творческого коллектива.

— Мы были в восторге от работы на профессиональной съемочной площадке и смогли сплотиться еще больше. Надеюсь, что наша работа сможет вдохновить на новые свершения других людей, а наш пример докажет, что в мире нет ничего невозможного, — отметил артист ансамбля.

К слову, сюжет ролика выбран достаточно оригинальный и современный. В нем есть отсылка к популярным молодежным фильмам, в которых родители уезжают из дома, а дети устраивают вечеринку. Только на этот раз родители и дети меняются ролями.

КСТАТИ

Сейчас в проекте «Московское долголетие» участвуют более 230 тысяч горожан старшего поколения. Отличительной особенностью проекта является то, что занятия проводят профессиональные преподаватели. Сейчас их более 8,3 тысячи человек. Среди них кандидаты наук, профессиональные спортсмены, танцоры, врачи, музыканты, художники, экономисты, юристы, экскурсоводы, лингвисты, историки, литераторы, актеры, психологи и многие другие.