Как распознавать неочевидное насилие в отношениях: рекомендации специалиста Кризисного центра помощи женщинам и детям

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К психологам Кризисного центра помощи женщинам и детям могут обратиться москвички, которые столкнулись с насилием. Специалисты отмечают, зачастую женщина только в процессе терапии понимает, что находится в деструктивных отношениях. О том, как распознать скрытую психологическую агрессию, рассказывает заведующая отделением психологической помощи женщинам и детям столичного Кризисного центра Любовь Выжанова.

В Кризисный центр обратилась 28-летняя Татьяна. Женщина рассказала, что в отношениях с партнером не чувствует себя уверенной, часто испытывает тревогу. Несмотря на большое желание создать семью, она сомневается, хочет ли замуж за своего избранника. На психологической консультации москвичка поделилась, что хотела бы разобраться в переживаниях и чувствах.

— В отношениях с партнером все чаще испытываю страх и опустошение. Плохо сплю, постоянно тревожусь без повода. Перестала доверять себе. Общение с женихом оставляет желать лучшего. Вместо того чтобы с радостью готовиться к предстоящей свадьбе, мы постоянно ссоримся, — рассказала на встрече с психологом Татьяна.

В ходе встреч выяснилось, что причина такого состояния женщины — психологическая враждебность, исходящая от партнера. Он часто устраивал скандалы, чрезмерно контролировал и ревновал Татьяну. Специалист объяснил женщине, что любое насилие всегда наносит урон личности. Она привыкает к оскорблениям, язвительным шуточкам, обесцениванию и подавлению, теряет чувство уважения к себе, даже не понимая этого.

— Поначалу Татьяна не придавала значения саркастическим шуткам в свой адрес. Но необоснованная критика и недовольство все усиливались. В то же время у женщины наблюдалось искаженное восприятие реальности, что способствовало растущей тревоге, — поясняет Любовь Выжанова.

Пройдя курс психологических консультаций, Татьяна смогла разобраться в своих чувствах. Благодаря работе со специалистом повысила самооценку, научилась принимать и понимать себя, обрела уверенность в своих силах, узнала, на каких принципах строятся здоровые отношения с партнером.

— Главной задачей специалиста стало помочь Татьяне выстроить личные границы. Основной упор был сделан на необходимость научить ее защищаться от психологического насилия и словесной агрессии. Женщина смогла выбрать себя и вовремя поставить точку в токсичных отношениях, — делится Любовь Выжанова.

Специалисты Кризисного центра отмечают, вербальная агрессия — насилие, а не конфликт. Это вторжение в личность другого человека в попытке проявить свою силу, навязать волю любыми способами. Такое подавление личности особенно опасно тем, что его трудно распознать как акт нападения.

Вовремя отличить скрытое насилие в отношениях помогут следующие признаки в поведении:

Стремление изолировать партнера

Речь идет не только о незнакомцах, но и о друзьях, коллегах, близких людях. Агрессор пытается ограничить круг общения единственным человеком — им самим.

Проявление патологической ревности и контроля

Он следит за телефонными разговорами, переписками и финансами. Проверяет, где партнер был и с кем виделся.

Унижение и насмешки

Часто в присутствии посторонних или наедине высказывает неуважительные замечания, говорит обидные и неприятные слова, как бы шутя.

Проявления жестокости

Нередко такие люди позволяют себе грубое, озлобленное отношение, например, к животным и детям, к персоналу в кафе или в магазине.

Использование манипуляций, шантажа, угроз, принуждения

Показательны в отношениях такие фразы, как: «Ты должна сделать это, иначе я уйду…» или «Если ты меня любишь, то сделаешь…». Необходимо обратить внимание на подобные слова и подумать, что за ними стоит.

Резкая смена эмоционального состояния

Сейчас агрессор в приподнятом настроении, но через пару минут без видимого повода все меняется. Вместо доброго и любящего человека появляется злой и крайне раздраженный.

Применение физической силы

Сначала он может ударить кулаком в стену или сломать мебель, но в определенный момент жертвой может стать и «любимый» человек.

— Если в поведении партнера встречаются перечисленные выше признаки, необходимо насторожиться. Честно и беспристрастно проанализируйте свои чувства рядом с этим человеком. Лучше закончить подобное общение, прежде чем столкнетесь с жестоким обращением, либо обратиться к специалистам Кризисного центра, — комментирует Любовь Выжанова.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.