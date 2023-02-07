Беспилотники нанесут точный удар

Бойцы ВС РФ во время совместной работы многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10» и самоходной гаубицы «Мста-С» в зоне СВО. С помощью БПЛА устанавливают местонахождение объектов врага на правом берегу Днепра и корректируют стрельбу. Расчет гаубицы уничтожает цели / Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона осознает невозможность победить нашу страну военным путем.

По его словам, по этой причине Киевский режим специально наносит удары по мирному населению.

— Понимая, что победить Россию военным путем не удастся, украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России, — сказал Сергей Шойгу.

Помимо того, министр обороны России добавил, что украинские военные продолжают совершать террористические акты и на социальных объектах.

— О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. ВСУ в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов, — обратил внимание Сергей Шойгу.

В общей сложности украинские националисты осуществили 550 артиллерийских и минометных обстрелов, несмотря на действующий режим.

Тем не менее российские войска продолжают перемалывать все западное вооружение, поставляемое Киеву США и странами НАТО, как на боевых позициях, так и на подступах к ним.

Страдает и личный состав ВСУ. По данным министра обороны РФ, потери сторонников киевского режима только за январь 2023 года составили более 6,5 тысячи военнослужащих и 341 танк.

— Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери, — подчеркнул Сергей Шойгу.

Он добавил, что российским солдатам в первый месяц 2023 года еще удалось уничтожить 208 дронов, 341 танк и другие бронированные машины, 40 реактивных систем залпового огня.

Это стало возможно, в частности, благодаря современному российскому вооружению. И Оборонно-промышленный комплекс продолжает развиваться. Например, Сергей Шойгу заявил, что в интересах Минобороны РФ в нашей стране создают спутниковую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли. Она будет способствовать повышению эффективности наших войск.

Помимо этого, вчера министр обороны РФ сообщил о том, что наши войска сумели взять Соледар и еще шесть населенных пунктов на Донецком и Запорожском направлениях — Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевку.

Кроме того, сейчас идут успешные боевые действия в районах Угледара и Артемовска. А если Запад будет продолжать поставлять вооружение и боевую технику Киеву, то это, по мнению Сергея Шойгу, может только усугубить ситуацию.

— Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне СВО и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации, — заявил Сергей Шойгу.

По словам министра обороны РФ, Америка и ее союзники сейчас открыто призывают Украину захватить территории России и стараются максимально затянуть конфликт на Украине.

— Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима, — заключил Сергей Шойгу.