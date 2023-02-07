В России отметили Международный день книгодарения

Москвичка Дарья Васильева выбирает в одном из книжных магазинов литературное произведение из подборки, приуроченной к Международному дню книгодарения / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

7 февраля по всей стране стартовала акция в честь Международного дня книгодарения. «Вечерняя Москва» отправилась в один из магазинов — участников мероприятия.

Международный день книгодарения празднуется в России вот уже пять лет подряд. С каждым годом к акции, которая популяризирует чтение, присоединяется все больше регионов. Кстати, инициатором проведения этого праздника выступает Российский книжный союз.

— Дарить книги — добрая традиция, которой сейчас особенно важно следовать, чтобы подрастающее поколение, несмотря на развитие современных технологий, не теряло интерес к чтению, — говорит глава Российского книжного союза Сергей Степашин. — В этом году в нашей акции примут участие 1125 книжных магазинов по всей стране, 50 издательств и 4770 библиотек. Важно, что этот день помогает оказать сильную поддержку отрасли, которая сейчас справляется с множеством самых разнообразных вызовов времени.

Акция продлится до 14 февраля. Всю эту неделю для москвичей будут доступны скидки и розыгрыши в книжных магазинах, а также специальные литературные подборки.

— Я очень люблю читать. Любовь к литературе привили мне еще в школе, а затем помогли развить в университете, — рассказывает студентка факультета журналистики МГУ Дарья Васильева. — Предпочитаю классические произведения как русских, так и зарубежных авторов. Здорово, что такие акции позволяют напомнить многим о важности чтения сегодня. Это помогает не только расширить кругозор, словарный запас, но и развить творческий потенциал, увидеть и понять нашу жизнь.

Москвичка второй год подряд принимает участие в празднике — старается не только приобретать книги в магазине со скидкой, но и жертвовать часть своей библиотеки нуждающимся.

Кстати, сеть городских библиотек также предлагает москвичам принять участие в этом важном событии. Например, передать часть литературы библиотекам из других регионов России, где книжный фонд не такой обширный. Сдать книги можно будет также в школах и музеях, а вся информация об акции представлена на сайте акции «Дарите книги с любовью».

— В нашем районе Южное Чертаново многие библиотеки устраивают благотворительные мероприятия в честь этого дня. В этом году я планирую отнести туда несколько десятков книг, — говорит Дарья.

А те, кто хочет проверить свои литературные знания, могут поучаствовать в интеллектуальной викторине «Бук-Круг. Книгодарение» — ее участники могут выиграть книги ведущих российских издательств до 14 марта. К флешмобу в честь праздника можно присоединиться и в социальных сетях.