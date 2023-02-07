«Били табуреткой и угрожали расправой»: что происходит в стенах рехаба в Подмосковье

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Из подмосковного реабилитационного центра сбежали 19 пациентов, проходивших там лечение от наркотической и алкогольной зависимости. По словам беглецов, вместо помощи в учреждении им «предлагали» только регулярные побои и издевательства. «Вечерней Москве» удалось узнать, что на самом деле происходило за высоким забором рехаба.

«Попал надолго»

Рафаэль (все имена изменены) попал в рехаб, когда понял, что не может отказаться от наркотиков самостоятельно. Мама поддержала решение сына и помогла найти центр. Так она нашла реабилитационный центр «Шанс». В объявлении говорилось, что с пациентами будут работать квалифицированные врачи, а сам центр обустроен в комфортных домах, сравнимых с санаториями. Клиентам обещали насыщенную оздоровительную программу. Поверив рекламе, женщина обратилась в компанию и вызвала специалистов к сыну.

В тот же день к Рафаэлю приехали два «амбала» и настойчиво попросили его поехать с ним. Сперва молодой человек отказался, но ему пригрозили физическим насилием. Испугавшись, парень согласился. Тем более что мужчины обещали, что они просто съездят к психологу и через пару часов молодой человек будет уже дома.

Однако все оказалось совсем не так. Рафаэля привезли в Подмосковье, к кирпичному дому с решетками на окнах, насильно затолкали внутрь и обыскали. Лишь когда его проводили на второй этаж и посадили за стол, ему сообщили, что беседа с психологом немного затянется.

— Они сказали, что я попал в реабилитационный центр и останусь тут надолго, — вспоминает Рафаэль.

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Дело оставалось за малым. Сотрудники потребовали от пациента оформить добровольное соглашение, подписывать которое молодой человек долго не соглашался и сдался лишь под угрозой физического насилия. После этого его на сутки отправили в палату и приставили личного надзирателя.

— После подписания договора меня заставили на камеру сказать, что я подписал соглашение добровольно и нахожусь здесь добровольно. Всего в реабилитационном центре я пробыл с 24 августа 2022 года по 29 января 2023-го, когда наша группа из 20 человек совершила массовый побег. Всего нас в доме было 30, — рассказал бывший пациент.

Роковая ошибка

Совершенно другая история произошла с девушкой Афиной, которая не имеет зависимостей вовсе, но принимает сильнодействующие препараты в связи с заболеваниями.

— У меня есть заболевания и патологии, органическое поражение мозга. Я принимаю лекарства, которые необходимы мне для жизни, — пояснила девушка.

В роковой вечер будущая пациентка совершила разовую ошибку: выпила немного алкоголя, который вступил в конфликт с лекарствами, и девушку «накрыло». По просьбе Афины родители вызвали «капельницу».

— Я не помню точный состав капельницы, вроде был сульфат магния, витамины группы В, натрия сульфат, феназепам и, непонятно зачем, галоперидол. Причем он был просто в космической дозировке, — вспоминает Афина.

И пока девушка была не в состоянии сопротивляться, ее родителей уговорили на госпитализацию в реабилитационный центр. Позже, как и Рафаэль, она подписывала договор о добровольном согласии, но Афина даже не может вспомнить, как она это сделала, так как была под препаратами.

— В моем случае ничего особо страшного не происходило, помимо того, что мне не оказывали помощь или ее оказывал неквалифицированный персонал. Среди работников был бывший героиновый наркоман, некогда сам пациент рехаба. Они сами об этом рассказывали. «Врачей» у них назначают также, как дежурных по кухне, — рассказала бывшая пациентка.

Уже после побега у девушки диагностировали легочную недостаточность. Она уверена, что в этом виноват центр.

— В связи с передозировкой галоперидолом мне назначено серьезное лечение, — резюмировала она.

Нарушают множество статей

Вечером 29 января 19 пациентам удалось сбежать из рехаба. Центр «Шанс» занимает три дома. Из которого сбежали — обыкновенный. По словам пациентов, еще есть два здания — «полумотивация», где могут применять физическую силу, и еще один дом, которым «всех пугают», — «полная мотивация». Там, по словам пациентов, людей привязывают и избивают.

Так, Андрей (имя изменено), побывавший в доме «полумотивации», пожаловался в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» на постоянное моральное и психическое насилие.

— А однажды я получил стулом по голове за «непослушание», — посетовал Андрей.

Все сбежавшие обратились к адвокату Даниилу Луневу. По его словам, все подобные реабилитационные центры в нашей стране являются незаконным бизнесом.

— Первая статья Уголовного кодекса, которую они нарушают, является 127 УК РФ — незаконное лишение свободы полностью дееспособного человека. Помимо этого, пациентам угрожают и оказывают психологическое давление на них, нарушая тем самым закон в рамках ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» — прим. «ВМ»), — пояснил адвокат.

Правозащитник подчеркнул, что сотрудники центра делают все, чтобы полностью «завладеть» своими пациентами. Например, сотрудники всячески ограничивают связь клиентов с их родными.

— Они рассказывают родителям о том, что их ребенок нуждается в срочной помощи, и пугают тем, что он скоро умрет, вводя последних в заблуждение. Тем самым они навязывают свои услуги, которые оплачиваются родителями исключительно наличными денежными средствами, — рассказал адвокат.

Лунев утверждает, что всем клиентам РЦ «Шанс» в обязательном порядке показывались фильмы с ЛГБТ-пропагандой.

— Также несколько человек, фамилии и имена которых я на данный момент не могу называть, сообщили о том, что в полумотивационном центре «Саврасово», который является одним из домов РЦ «Шанс», содержатся несовершеннолетние дети, — сообщил адвокат.

Лунев подчеркнул, что он уже обратился со своими клиентами в МВД с коллективным обращением. По его словам, на сегодняшний день к нему обратилось еще 10 человек с просьбой помочь написать заявление на центр, а также представлять их интересы. Помимо этого, адвокат подготовил обращение в Госдуму.

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В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова заявила «Вечерней Москве», что ведомство уже проводит проверку.

— В связи с публикациями в СМИ о возможных нарушениях в деятельности центра прокуратура Московской области организовала проверку. Ее проведение поручено Раменской городской прокуратуре, — сообщила Короткова.

В центре «Шанс» корреспонденту «Вечерней Москвы» заявили, что не собираются ничего комментировать.

— Мы никаких комментариев не даем. Спасибо за ваш интерес, — отрезал представитель реабилитационного центра.

«Как в тюрьме»

Подобные истории для нашей страны не редкость. В 2020 году завершилось расследование уголовного дела в отношении сотрудников так называемого реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых «Расцвет». Он действовал в Приморском крае, в арендованных домах в пригороде Владивостока и в Находке. Налицо все те же признаки «медицинского учреждения»: похищение, насильное удержание, побои, изъятие имущества. Тогда уголовное дело было возбуждено в отношении пятерых сотрудников, от действий которых пострадали 34 человека. Преступная деятельность центра была раскрыта после гибели одного из пациентов. Лечебные методы сотрудников, такие как привязывание за конечности и избиение, привели к смерти мужчины от остановки сердца. Злоумышленников, в том числе и директора клиники Дмитрия Кондратьева, задержали.

Тут же стоить вспомнить и центр «Преображение России». В этом учреждении в Башкирии пациентов не только удерживали насильно и регулярно требовали с родственников плату, но и заставляли бесплатно работать. По своему устройству этот «пансионат» скорее напоминал колонию-поселение, с той лишь разницей, что труд не оплачивался вовсе, а наказание для несогласных никак не регламентировалось законом.

Похожее уголовное дело рассматривалось в 2018 году в отношении работников новосибирского центра «Надежда есть», а немногим ранее похожие разбирательства произошли с центром «Ключ» из Свердловской области. Список подобных нарушителей можно продолжать бесконечно.

По словам юристов, основная проблема с такими учреждениями — отсутствие какого-либо контроля в этой сфере. Подобные компании если и регистрируются, то в качестве НКО или ИП, а не лицензированных медицинских центров или хотя бы религиозных организаций. Они могут оказывать некоторые платные услуги вроде бесед с психологом или консультации по методикам избавления от зависимостей, но качество даже этих услуг проконтролировать практически невозможно.