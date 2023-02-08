Завершается монтаж мебели и оборудования в здании школы в 14-м квартале района Некрасовка

Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершается монтаж мебели и оборудования в новом здании школы в 14-м квартале района Некрасовка. Полностью выполнены отделка помещений и благоустройство территории школы. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Четырехэтажная школа рассчитана на 550 учащихся. На первом этаже разместятся комната охраны, кабинет педагога-психолога, административные помещения, помещения медицинского блока, пищеблок с обеденным залом на 275 мест и учебные кабинеты. На втором этаже предусмотрены актовый зал на 330 мест, кабинет робототехники, спортивный зал, специализированные кабинеты старших классов (кабинеты иностранных языков, физики, химии с лаборантскими), а также учебные кабинеты универсального назначения.

На третьем этаже расположатся лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, лаборантской и ИТ-полигоном, учебные кабинеты универсального назначения и специализированные кабинеты старших классов. На четвертом этаже обустроят кабинеты самотестирования, кабинет изучения основ анатомии и физиологии, библиотеку с зоной читательских мест, информационным центром и учительским сектором, методический кабинет, универсальный учебный кабинет и специализированные кабинеты для старших классов, где ребята смогут заниматься программированием, изучением иностранного языка, биологии и химии, с лаборантскими помещениями.

Департаментом строительства города Москвы в 2022 году было введено в эксплуатацию 15 объектов образования на 4725 мест: 7 школ и учебных корпусов, 8 детских садов.

В Некрасовке введены 4 детских сада и учебный корпус. Район активно развивается, возводятся большие объемы жилья, соответственно, там большая востребованность и в школах, и в детских садах.