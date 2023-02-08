Как подружиться с внутренним критиком: советы столичных психологов

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Кто-то из нас ставит перед собой цели и идет к их реализации, радуясь достижениям, в то время как другие критикуют себя и всегда недовольны результатами. Одни делают акцент на удачах, другие — на поражениях. Как изменить такое отношение и ослабить влияние внутреннего критика, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Анна Сергеева.

В Московскую службу психологической помощи обратилась 25-летняя Екатерина. Она была постоянно недовольна собой, изменить отношение к себе не получалось.

На консультации женщина вместе с психологом проанализировала ситуации, в которых критиковала себя за что-либо. Выяснилось, что она не может припомнить случаи, в которых была довольна своим поведением, словами, поступками и даже внешним видом. Психолог Анна Сергеева объяснила, что такое состояние не является ресурсным, то есть утеряно ощущение внутреннего баланса, которое помогает нам идти к намеченным целям. По рекомендации специалиста Екатерина начала выполнять ряд психологических упражнений, приняла участие в тематических вебинарах, посетила тренинги.

На консультациях женщина делилась новым для нее опытом и своими победами. Она начала замечать собственные достижения, положительные качества, доверять себе и самостоятельно принятым решениям.

— Я перестала заниматься самоедством, самобичеванием, внутренний критик мне больше не мешает. Наконец-то чувствую прилив сил, уверенность в себе, желание к творчеству. Конечно, продолжаю критично относиться к себе и своим поступкам, но теперь это конструктивная критика, — поделилась Екатерина.

Когда внутренний критик ежедневно подпитывает снижение самооценки, мы перестаем стараться изменить то, что нас не устраивает, становимся безынициативными, боимся пробовать новое. Стремимся переносить ответственность о принятии решений на окружающих, можем чувствовать усталость и эмоциональную истощенность.

Специалисты Московской службы психологической помощи дали несколько рекомендаций, которые помогут ослабить негативные влияния внутреннего критика.

Перестаньте себя ругать

Если считаете, что действительно совершили ошибку, подумайте о том, как можно ее исправить, старайтесь не зацикливаться на мысли, что с вами что-то не так.

Оцените, насколько критика конструктивна

Например, если в последний момент приятель перенес место встречи на другой конец города, вашей вины в том, что не сможете вовремя приехать, нет. Поэтому корить себя за вынужденное опоздание не стоит.

В любой негативной ситуации максимально обеспечьте контакт ваших стоп с землей

Восстановите дыхание и постарайтесь на минуту отключиться от реальности. Чем чаще будете практиковать такое упражнение, тем быстрее выработается автоматизм саморегуляции и успокоения, приводящий к комфортному состоянию.

Не вешайте на себя ярлыки в случае неудачи

У всех бывают промахи, ничего страшного в этом нет.

Перестаньте сомневаться в своих способностях

Если что-то не получилось с первого раза, это не значит, что не получится во второй, третий или даже четвертый раз.

Переключитесь на другую деятельность, если чувствуете усталость

Дайте себе немного времени, чтобы вернуться к задаче с новыми силами.

Прислушивайтесь к себе, своим желаниям

Если хотите научиться рисовать, танцевать танго или кататься на коньках, то ни возраст, ни профессия, ни чье-то мнение о том, что это якобы пустая трата времени, значения не имеют. Дерзайте!

Делайте акцент на достижениях

Если при этом в диалог вступает внутренний критик, это не повод останавливаться и обесценивать свои свершения.

Чаще себя хвалите

В течение дня мы выполняем множество задач, но не считаем это чем-то особенным и заслуживающим поощрения. Например, встали рано утром и приготовили вкусный завтрак — это уже повод похвалить себя.

— Обратите внимание на длительность пребывания с людьми, несущими критику. По возможности сократите с ними взаимодействие. Старайтесь проводить больше времени с позитивными людьми, схожих с вами интересов. Откажитесь от каких-либо сравнений и сопоставлений себя с другими людьми, стремления соответствовать чужим идеалам. И что бы ни говорил внутренний критик, важно помнить: каждый из нас является уникальной личностью, обладающей равными правами с остальными людьми, заслуживающей внимания и уважения, — добавила психолог.

Если чувствуете давление внутреннего критика и силы уже на исходе, приходите на онлайн-мероприятия Московской службы психологической помощи населению:

1 марта состоится встреча «Внутренние ресурсы», 13 марта пройдет вебинар «Самоценность».

СПРАВКА

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.