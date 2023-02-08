Едва успевает награды считать: школьница из Москвы чаще всех в мире выигрывает конкурсы

Анна Девяткина с дипломами рекордсмена за наивысшее в мире число наград / Фото: Личный архив Анны Девяткиной

7 февраля 13-летняя школьница Анна Девяткина установила необычный рекорд. У нее больше всех в мире призовых мест и титулов! Имя девушки попало в международную книгу рекордов «Интеррекорд». За 10 лет Анна получила 775 наград.

Родилась Аня в Ставропольском крае. Она — четвертый ребенок в семье: росла гиперактивной, любила внимание. Яркая, веселая и обаятельная девочка словно магнитом притягивала руководителей студий, секций, школ. Они подходили к родителям и просили привести дочку на занятия. В творческой копилке звездочки награды за победы в конкурсах по художественной и воздушной гимнастике, танцам, моделингу. За одно соревнование Аня может получить сразу 11 призовых мест. Если выставить все ее награды, не хватит и квартиры. А чтобы сфотографировать все дипломы, потребуется несколько недель. При этом рекордсменка успевает и в школе: учится на четверки и пятерки.

— Сейчас я в 8-м классе, — рассказывает «ВМ» Аня. — Будущее планирую связать с тренерской деятельностью. Хочу работать в Москве, куда мы недавно переехали из Смоленска.

Аня посвятила рекорд бабушке, которая умерла в пандемию коронавируса.

ФАКТ

Анна — обладательница одной из самых престижных в профессии модели медалей — «100-летие Пьера Кардена». А самая почетная ее награда — орден «Молодое дарование России» — Чароитовая звезда».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кристина Садовникова, педагог-психолог детского сада «Росток»:

— Хобби — полезный опыт, который расширяет представления детей о себе и об окружающем мире. Увлечения помогают формировать дисциплину, повысить самооценку. У ребенка появляются самоуважение, уверенность в себе. Также при общении с командой развиваются социальные навыки, навыки коммуникации.