Угольный сыр утолит голод и поможет здоровью

Директор Экспериментального центра сыроделия Елена Сидорова презентует инновационные разработки — сыры с активированным углем, куркумой и черноплодкой / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Российский биотехнологический университет презентовал инновационную разработку — сыр с активированным углем. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в лаборатории и узнала, почему важно усовершенствовать традиционные рецепты.

В Российском биотехнологическом университете находятся инновационные лаборатории, где ведущие специалисты индустрии разрабатывают новые продукты функциональной направленности. Так, пройдя по запутанным коридорам института, можно оказаться в Экспериментально-производственном центре сыроделия. Для того чтобы сразу опробовать разработки «в деле», здесь установлены автоматические сыроизготовители и камеры, где созревают головки сыра. Весь процесс занимает около четырех месяцев. В разработке сыров участвуют и студенты, и ученые, скрупулезно выверяя нужные пропорции ингредиентов. Каждая добавка не просто меняет вкус продукта, а усиливает полезные свойства сыра.

— Мы разрабатываем продукты, которые были бы полезнее, чем традиционные. Сыр с активированным углем отвечает нашей задаче, — с гордостью делится успехами директор экспериментального центра сыроделия Елена Сидорова. — В России с детства все знают, что активированный уголь очень полезен для желудочно-кишечного тракта. Это сильный абсорбент, который выводит токсины из организма. На пробу такой сыр не отличается от обычного, так как сам уголь не имеет выраженного вкуса.

Добавление полезного ингредиента в сыр никак не изменит стоимость конечного продукта. Для его производства не требуется дополнительного оборудования, а изготавливать такой можно на любой сыроварне, где производят полутвердые сорта.

— Еще в нашем институте разработали сыр с черноплодной рябиной, клубникой и куркумой, — рассказала Елена Сергеевна. — Эти добавки насыщены макро- и микроэлементами и сохраняют все полезные свойства, такой сыр будет насыщен витаминами, и каждый потребитель сможет найти продукт на свой вкус.

Сыр с куркумой ярко-золотистого цвета, с активированным углем — серый с мраморными разводами, а с черноплодной рябиной и клубникой — светло-желтый с яркими вкраплениями ягод.

В планах специалистов Росбиотеха создать сыр с добавлением вяленой канталупы — так называется самый полезный сорт дыни. Новый сыр будет насыщен микроэлементами, способствующими регенерации кожи и выведению токсинов из организма. На вкус такой сорт получится немного сладковатым.

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Необычные Сорта

■ Стилтон — самый дорогой сыр из Великобритании. В него добавляют съедобное сусальное золото и золотую настойку.

■ Касу марцу — итальянский сыр из молока овец. В составе — личинки насекомых.

■ Мильбенкэзе созревает в специальных ящиках, где его потребляют клещи. Продукты их жизнедеятельности ферментируют сыр.