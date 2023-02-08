В Донбассе появится памятник Александру Захарченко

Скульптор Салават Щербаков в своей мастерской работает над глиняной моделью бюста первого главы ДНР Александра Захарченко / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Донбассе установят памятный бюст первому главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко.

Монументальный бюст работы московского скульптора Салавата Щербакова установят в центре Донецка. Это будет первый памятник на Аллее Российской Славы.

В мастерской скульптора сейчас стоит уже готовая модель бюста, выполненная из глины. Следующий этап технический — создать формы, в которых мастера-литейщики начнут отливать скульптуру в бронзе. По словам Щербакова, работа идет быстро, ведь ему сразу удалось схватить характерную внешность героя. Скульптор, добиваясь ощущения запечатленного живого мгновения, специально не выглаживает поверхность памятника идеально, поэтому на глиняной модели видны оставленные его руками следы и шероховатости.

— Когда я выбираю модель для портрета, то руководствуюсь двумя главными мотивами, — рассказывает Салават Щербаков. — Первый — интерес к внешности человека, а второй значимый фактор — его место в историческом контексте. Александр Захарченко оказался в эпицентре напряжения сегодняшнего дня. Он возглавил борьбу за право говорить на русском языке. Командир бесстрашно отстаивал интересы своего народа и право жителей Донецкой Народной Республики сохранять свои традиции и уклад жизни, борьбу добра со злом.

Скульптор отметил, что Захарченко был одним из тех людей на передовой, кто был способен смело вести людей за собой. Лицо командира на скульптурном бюсте волевое и мужественное. Он строго и требовательно смотрит на тех, кто продолжает его дело в наши дни. Для того чтобы максимально достоверно воплотить образ Александра Захарченко в бронзе, скульптор использовал его фотографии и видеозаписи.

— Я приезжал в Донецк и Луганск уже после трагической гибели Захарченко в 2018 году (это произошло в результате теракта в центре Донецка. — «ВМ»), — говорит Салават Александрович. — Работа по фото не отличается от лепки с натуры. Современные технологии передают внешность настолько точно, что кажется, будто я знаю своих героев, как близких друзей.

При работе над скульптурой Салават Щербаков изучает тщательно не только визуальные материалы, но и биографию героя, его характер, значение личности.

— В памятнике мне нужно воплотить не только внешние черты, но и силу духа человека. Это особенно важно, если мы работаем над проектами, посвященными реальным историческим личностям, — поясняет мастер, добавив, что роль памятников — не только в украшении городской среды, но и в формировании национального самосознания. — Когда Екатерина II начала ставить памятники, она объяснила мастерам задачу так: нужно помнить и прославлять героев, и в наше время это особенно важно.