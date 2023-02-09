Воспитанники учреждений соцзащиты стали призерами отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Добрая волна»

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице завершился региональный отборочный тур Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна», участие в котором приняли более 450 детей и подростков. Это ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитанники столичных центров содействия семейному воспитанию и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для многих юных артистов выступление на «Доброй волне» стало дебютом на большой сцене. Кому-то посчастливилось войти в тройки лидеров, которые осенью отправятся на всероссийский финал на родину конкурса — в Казань. В этом материале рассказываем о подопечных соцзащиты, которые стали участниками и призерами московского этапа «Доброй волны — 2023».

Фестиваль «Добрая волна» проводится для талантливых детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Лучших из лучших определяют в трех возрастных категориях и трех номинациях: «Вокал», «Инструментальное исполнение» и «Хореография».

Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Радуга» представили на суд жюри танцевальную постановку «Эхо» в исполнении юных артистов из коллектива Alter Ego. Для ребят номер стал дебютом на фестивале такого уровня. По итогам отборочного тура они удостоились третьего места среди артистов 14-17 лет.

— Наш успех — командная работа. Я вкладываю любовь и душу в каждый танец и бесконечно рада, что таланты наших подопечных были оценены по достоинству, — комментирует педагог-хореограф Центра «Радуга» Евгения Лычева.

Воспитанники Центра «Берег надежды» также впервые приняли участие в конкурсе «Добрая волна» и показали, чему успели научиться. С сольным номером «Московская кадриль» выступала девочка с ограниченными возможностями здоровья. Старшая группа театра танца «Мечта» представила хореографическую постановку «1944», посвященную блокадному Ленинграду и удостоились награды 2 степени.

— Со слов воспитанниц, было сложно справиться с волнением: большая сцена, многоуважаемое жюри, новый зал и всего две минуты для демонстрации способностей и номера — результата долгой работы. В следующем году обязательно поедем вновь покорять «Добрую волну»! — рассказывает педагог дополнительного образования ЦССВ «Берег надежды» Оксана Малинина.

Ульяна и Евгения из Центра «Вертикаль» боролись за симпатии членов жюри в номинации «Вокал». В центре девочки занимаются в хоровой студии «Исток», но очень хотели попробовать силы в сольном выступлении. Композиции для отборочного тура они выбрали сами.

— Воспитанницы впервые приняли участие в «Доброй волне». На конкурсе была потрясающая, теплая атмосфера. Мероприятие трудно назвать конкурсом — настолько не чувствовалось соревновательности. Дети переживали друг за друга, поддерживали все выступления дружными аплодисментами, — говорит музыкальный руководитель Центра «Вертикаль» Ольга Тупикова.

По итогам отборочного тура Уля и Женя получили дипломы участников и очаровательных плюшевых мишек на память.

— Мы назвали их Бим и Бом, теперь они дружат и ходят друг к другу в гости. Нам очень понравился конкурс! Будем учить новые песни, очень хотим принять участие в следующем году, — улыбаются девочки.

Воспитанники Центра имени Ю.В. Никулина, где сильны цирковые традиции, подготовили для «Доброй волны» хореографические номера.

— Все наши постановки вызвали восторг, зрители была поражены изящностью пластики юных артистов, — с гордостью отмечает педагог дополнительного образования центра Ольга Чубарова.

А ребята получили яркие положительные эмоции, даже несмотря на то, что в тройки призеров не попали.

— Было приятно видеть улыбки жюри, когда мы вышли в костюмах ягнят. В этом году мы не победили, но в следующем обязательно выиграем! — делится планами воспитанник центра Петр.

Активное участие в региональном отборочном туре «Доброй волны» приняли и воспитанники Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая. Танцевальным мастерством жюри удивлял «ЗигЗаг балет» с трогательным танцем «Колыбельная». В номинации «Вокал» выступили Вячеслав Ишмуков с песней «Вася», Александр Евченко с песней «Мадонна канцлера Ролена» и Булгун Цекирова с композицией «Там нет меня». Этот номер так тронул членов жюри, что Булгун получила второе место в возрастной категории 14-17 лет.

— Дочке очень понравилось на сцене. Несмотря на волнение, она была очень рада. Уверена, что все таланты можно раскрыть, главное — чтобы и у родителя, и у ребенка было желание. Благодаря коллективу центра и Диане Гудаевне у нас есть возможность заниматься творчеством и развивать способности дочери, — поделилась мама девочки Елена.

По словам художественного руководителя центра Дианы Гурцкая, участие в фестивале «Добрая волна» — колоссальный опыт для всех.

— Это заслуга всей команды. Каждая деталь образа, каждая нота — результат упорной работы, таланта Булгун и ребят, принимавших участие в фестивале, — говорит она.

Булгун улыбается и говорит, что самой запоминающейся частью подготовки к конкурсу стали ежедневные репетиции, благодаря которым она избавилась от страха сцены и освоила многие вокальные приемы.

— Изначально думала, что не смогу спеть эту песню, взять ноты. Потом мы с Дианой Гурцкая все отработали — и получилось. Это было что-то невероятное! Я стала чувствовать себя намного увереннее. Поняла, если тщательно работать, можно многого добиться, — рассказывает девочка.

НА ЗАМЕТКУ

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