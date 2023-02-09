В районе Проспект Вернадского началось строительство дома по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Проспект Вернадского по адресу Проспект Вернадского, з/у 75 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке идут работы подготовительного периода.

— Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным. Под территорией внутреннего дворового пространства предусмотрена подземная автостоянка.

Фасады будут вентилируемыми, их облицуют бетонной плиткой и фиброцементными плитами. На них установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

Всего здесь будет 364 квартиры (однокомнатных — 32, двухкомнатных — 277, трехкомнатных — 55). Пять квартир предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи домов — нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома установят детскую игровую площадку, а для любителей уличного спорта — новые тренажеры, турники и брусья.