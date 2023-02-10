В столичных семейных центрах родителей научат определять границы в общении с детьми

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Умение говорить «нет» — важный навык, благодаря которому людям проще выстраивать границы в отношениях с другими и жить в гармонии с собой. Многим взрослым бывает непросто отказывать детям, а те начинают манипулировать. Подробнее о том, как психологи помогают родителям установить рамки в общении с ребенком, рассказывает специалист семейного центра «Доверие» Людмила Щеголева.

В семейный центр обратились Анна и Артем, родители 7-летней Маши. Девочка была долгожданным ребенком, поэтому ей с раннего детства позволяли делать почти все, что хочется. Но супруги поняли, что не могут справиться с дочерью. Она не воспринимает отказы, слово «нет» от мамы с папой вызывает негативную, иногда агрессивную реакцию.

На консультации родители поделились, что не в силах смотреть на слезы Маши. Им легче согласиться, чем спорить. Специалист объяснил, как важно выстроить границы, чтобы отношения с ребенком приобрели гармоничный характер. Семье предложили зафиксировать общие правила, которым дочь должна следовать. Психолог отметил, что таких требований может быть немного, они должны соответствовать возрасту девочки.

При этом супруги учились говорить «нет», под руководством специалиста проигрывали возможные ситуации. Также Артем и Анна посетили тренинг «Маленький кукловод». Вместе с другими участниками узнавали, как отличать настоящие слезы от манипуляций. Мамы и папы учились последовательности в общении с ребенком и развивали родительские компетенции.

У семьи стало лучше получаться выстраивать общение с дочерью, но еще остались трудности в едином стиле воспитания. Психолог объяснил, как важно, чтобы и родители, и бабушки с дедушками придерживались общего мнения. Специалист провел индивидуальную работу со взрослыми членами семьи, помог сформировать навыки уверенного поведения, учил определять границы в общении с ребенком.

— Нам удалось выстроить отношения с дочерью таким образом, чтобы она воспринимала наше «нет» без слез и крика. Сначала было непросто, но следуя рекомендациям специалиста семейного центра, смогли наладить общение. Предстоит еще многое узнать о воспитании, но я уверена, что все получится, – поделилась Анна.

Чтобы дети осознавали важность родительских слов и воспринимали их всерьез, взрослые должны выстроить грамотную линию поведения. Специалисты семейного центра рассказывают, как научить детей принимать и уважать позицию мамы и папы:

Не запрещайте все. «Нет» — исключение из правил. Если нельзя делать все, соблюдать это требование невозможно, а значит — оно обесценивается. Если вы переживаете за безопасность маленького ребенка, то изначально создайте такую среду, чтобы не ограничивать детей абсолютно во всем.

Объясняйте причины отказа. Аргументы и примеры должны быть понятны ребенку, соответствовать его возрасту. Начать можно так: «Я понимаю, что ты сейчас расстроен, но это делать нельзя, потому что…».

Предлагайте альтернативу. Ребенок должен понимать, что есть варианты лучше, интереснее, полезнее. Например, он хочет побыть доктором и требует настоящие лекарства. Стоит объяснить, что играть с ними опасно, и предложить сделать собственные из пластилина или бумаги.

Говорите ровным, уверенным голосом. Не пытайтесь добиться чего-либо, когда сами находитесь «на эмоциях» или, когда ребенок уже «ушел» в протест. Это лишь ухудшит ситуацию. Лучше подождать и продолжить диалог в спокойной обстановке.

Придерживайтесь единой траектории. Все взрослые в доме должны занимать одинаковую позицию, иметь общие взгляды на воспитание. Бывает, что ребенок, получив отказ от мамы, обращается с той же просьбой к папе (бабушке и так далее). Если один разрешает то, что запрещает другой, сформируется навык манипуляции.

Не отказывайтесь от своих слов. Не стоит менять мнение под воздействием истерики или манипуляций со стороны ребёнка. В будущем такой стиль поведения может закрепиться. Это нормально, что вначале сын или дочь остро реагируют на запрет и могут не сразу его принять. Проявите терпение.

— Многие дети прибегают к манипуляции слезами. Это нормальное стремление — прощупать границы дозволенного. Если вовремя не выстроить рамки поведения, в отношениях будут возникать конфликты. От родителей зависит, как именно сложится дальнейшее общение ребенка и взрослых. Важно научить получать отказы и правильно на них реагировать, — отметила Людмила Щеголева.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.