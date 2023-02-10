Тимур Турлов — новая фигура на шахматной доске Казахстана

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

18 января казахстанская федерация шахмат сообщила о любопытном назначении. Новым главой ведомства стал основатель и CEO международной финансово-инвестиционной группы Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Крупный брокер Казахстана под руководством Турлова начал реализовывать свои «шахматные» инициативы немногим раньше. Так, компания стала генеральным партнером чемпионата мира по рапиду и блицу, который прошел в Алма-Аты в декабре 2022 года. Общий призовой фонд в размере одного миллиона долларов был сформирован из средств Freedom Broker. Сейчас компания и ее глава ведут подготовку к следующему официальному турниру. Но зачем брокерскому бизнесу понадобились шахматы? Попытаемся разобраться.

Не только спорт

Шахматы являются элитарным видом спорта, в меньшей степени страдающим от геополитики, чем другие спортивные дисциплины. В последние годы крупные турниры, такие как чемпионаты мира, получают широкое освещение и пользуются мощной PR-поддержкой. Их зрительская аудитория неизменно растет. Так, за одной из партий Магнуса Карлсена и Сергея Карякина в 2016 году следило три миллиона человек из 217 стран, а чемпионат мира 2021 года установил рекорд по просмотру на стриминговых сервисах. Логотипы компаний-спонсоров красуются на центральных улицах мегаполисов, таких как Таймс-сквер в Нью-Йорке. Имиджевый эффект от такого спонсорства очевиден. Однако PR и имидж — хорошо, но работа на посту главы шахматной федерации подразумевает нечто большее. Как говорится, если вы дотронулись до фигуры, ею надо ходить, в данном случае — руководить, организовывать, управлять разными процессами, от популяризации шахмат до создания кружков и проведения турниров.

Не словом, а делом

О том, насколько серьезны намерения Тимура Турлова, пока судить рано. Однако он уже представил свой план действий на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, которая состоялась 23 января. Глава государства не только оценил достижения казахстанских шахматистов, но и высказал заинтересованность в проведении в стране крупных соревнований. По словам министра культуры и спорта республики Асхата Оралова, развитие шахматного спорта находится под особым наблюдением государства, в этом направлении даже разработана своя дорожная карта. Тимур Турлов обязался удвоить число шахматных секций (с 7 до 14 тысяч), повысить популярность шахмат среди детей и молодежи, способствовать развитию потенциала перспективных шахматистов, а также провести подготовку к чемпионату мира, который состоится весной этого года в Астане. Разумеется, это потребует не только человеческих, но и денежных ресурсов. Идет ли речь о своего рода благотворительности? И да, и нет. Холдинг Тимура Турлова уже давно принимает активное участие во всякого рода социальных и экологических проектах, в том числе поддерживаемых государством. Только в 2022 году компания безвозмездно выделила средства на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске, профинансировала строительство насосной станции и сетей водоснабжения на юго-западе страны, оказала спонсорскую помощь юношеской футбольной лиге Казахстана. Среди последних инициатив — участие в проекте «Восстановление экосистем на осушенном дне Аральского моря».

Симбиоз бизнеса и государства

Отчасти эти меры напоминают шахматный гамбит, когда игрок жертвует фигуру, чтобы затем добиться успеха в партии. В бизнесе все похоже: безвозмездные вложения в соцпроекты приносят с одной стороны пользу обществу, а с другой — работают на бренд, способствуют лояльности клиентов, повышают привлекательность компании для контрагентов и в итоге приводят к росту прибыли. В любом случае за коалицией государства и частного бизнеса и за тем, насколько успешно будет это сотрудничество для обеих сторон, будет любопытно понаблюдать. Вполне возможно, что оно станет примером того «здорового» взаимодействия, которое пойдет на пользу не только его участникам, но и населению. А первые результаты можно будет оценить уже в этом году.