В России законодательно зафиксируют габариты ручной клади. Как это будет работать

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В России законодательно зафиксируют габариты ручной клади в самолетах, сообщили в Ространснадзоре. «Вечерняя Москва» узнавала подробности.

Будут зафиксированы минимальные параметры, в частности рюкзака и дамской сумки. Это нужно, чтобы авиаторы и пассажиры не конфликтовали при посадке.

— Планируется пересмотреть федеральные авиационные правила (ФАП) в части нормативов провоза ручной клади, — сообщили в Ространснадзоре. — Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади. На эти параметры потом смогут ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры (бюджетные авиакомпании. — «ВМ»).

Напомним, практически все авиакомпании сейчас предлагают билеты без багажа — когда пассажир может летать с одной ручной кладью. При этом многие устанавливают столь малые параметры для клади, что обычные рюкзаки и даже дамские сумочки им категорически не соответствуют. Не так давно Верховный суд признал незаконными ограничения по габаритам ручной клади у авиакомпании «Победа». Было предписано эти ограничения отменить.

— Сейчас по размерам ручной клади действуют шесть различных нормативов: от 90 до 120 сантиметров по сумме трех измерений, — рассказывает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По мнению председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, единый стандарт провоза ручной клади и багажа для всех авиакомпаний действительно необходим. Однако нормы должны зависеть от типа воздушного судна.

Дело в том, что самолеты могут быть ближне-, средне- и дальнемагистральные.

— Они имеют разную грузоподъемность, разное расстояние между пассажирскими креслами, отличаются и многие другие параметры, — говорит пилот гражданской авиации Сергей Малиновский. — Поэтому, например, ручная кладь для маленького Ан-24 должна быть меньше и легче, чем для большого «Боинг 777».

Сейчас же разрешенный вес ручной клади варьируется от пяти до десяти килограммов.