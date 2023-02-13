Специалисты семейных центров Москвы дали рекомендации по гармоничному воспитанию детей

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Многим родителям хочется найти универсальный алгоритм, который поможет в воспитании детей. Единого подхода, конечно, не существует, но есть общие правила, благодаря которым мамы и папы смогут выстроить гармоничные отношения с детьми. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Ориентир» Александра Березкина.

В семейный центр обратилась Юлия, мама 11-летнего Димы. Мальчик, по мнению женщины, болезненно реагирует на мелкие неудачи, излишне самокритичен, часто сравнивает себя с другими. Родители переживают за сына, но не знают, что делать.

Во время консультации с мальчиком психолог провел диагностику. Выяснилось, что Дима не получал от семьи должной похвалы за успехи, а за неудачи его чрезмерно критиковали. Он перестал верить в себя. Специалист помог поднять самооценку и научил различным упражнениям для закрепления результатов.

Также психолог провел консультации с родителями Димы и объяснил, как необходима поддержка. Специалист порекомендовал чаще хвалить сына, разговаривать с ним о чувствах и эмоциях. Важно установить доверительные отношения, особенно перед предстоящим переходным возрастом мальчика.

Семья продолжила посещать консультации со специалистом и тренинги в семейном центре. На занятиях учили выстраивать общение, взаимопонимание и взаимоуважение. Родители начали больше внимания уделять ребенку, а Дима стал увереннее в себе. Постепенно отношения наладились.

— По рекомендации психолога мы стараемся чаще проводить время с сыном, внимательно слушать и поддерживать во всем. Также на занятиях в семейном центре нас научили выстраивать конструктивный диалог друг с другом, мирно разрешать конфликты и разногласия. Конечно, иногда возникают трудности, но общими усилиями получается их преодолеть, — поделилась Юлия.

Специалисты семейных центров Москвы дали рекомендации, благодаря которым родители смогут выстроить гармоничное общение с детьми:

Принимайте детей такими, какие они есть

Каждому родителю важно осознать, что его ребенок уникален и неповторим. Поэтому не стоит предпринимать попыток глобальных изменений сына или дочери, навязывать собственное мнение. Замечайте предпочтения и склонности, помогайте найти способностям применение.

Любите несмотря ни на что

Помните, что нельзя отвергать детей за неправильное поведение. Безусловная любовь, исходящая от родителя, дает непоколебимое чувство безопасности, осознание собственной ценности.

Не сравнивайте

Настаивая на том, что кто-то другой справляется с задачей лучше, родители могут существенно снизить уверенность ребенка в себе. Положительный результат можно достигнуть, только если сравнивать ребенка в данный момент с ребенком в прошлом: «каким я был» и «каким я стал».

Говорите спокойно и ясно

Не кричите на детей, если они допустили ошибку. Прибегая к наказаниям, четко формулируйте причины. Позиция должна быть аргументированной, чтобы сын или дочь могли осознать, в чем виноваты.

Будьте честными и открытыми

Гораздо эффективнее искренне говорить ребенку о том, что вызывает беспокойство, чем игнорировать. Например, вместо того, чтобы сухо ответить: «Все хорошо», можно честно признаться: «Я сейчас расстроен, потому что ты разбил мою любимую чашку».

— Воспитание — безусловно, трудный процесс. Во многом от него зависит, как сложится жизнь человека в будущем. Все осложняется тем, что эталона не существует, приходится искать собственные «ключи» к детям. При этом важно не забывать, что именно родители — пример для сыновей и дочерей. Поэтому если вы хотите воспитать достойного человека, стоит начать с себя, — убеждена Александра Березкина.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.