Столичные медиаторы рассказали об эффективных технологиях помощи семьям

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Если семейный спор затянулся или у родителей есть принципиальные разногласия по поводу воспитания детей, то на помощь готова прийти столичная служба медиации. Ее задача — помочь разрешить противоречия мирно и в досудебном порядке. Перспективы развития проекта «Медиация в социальной сфере» обсудили в Институте дополнительного профессионального образования.

В рамках круглого стола столичные медиаторы подвели итоги работы за год, рассказали о новых социальных инициативах и межведомственном взаимодействии. По словам директора семейного центра «Преображение» Ирины Пономаревой, за пять лет своего существования городская служба медиации стала одним из самых масштабных российских проектов:

— В 2018 году в нашем семейном центре начали работу первые медиаторы. Проект подтвердил свою востребованность и был распространен на весь город. Сейчас в столице действуют 11 окружных служб медиации. За все время существования проекта было проведено более четырех тысяч медиативных сессий, помощь получили более двух тысяч семей. Урегулированы имущественные, внутрисемейные и детско-родительские конфликты.

В 2022 году московские медиаторы смогли урегулировать рекордное количество конфликтов, сообщила руководитель службы медиации семейного центра «Преображение» Ирина Бушмелева. Более 85 процентов участников медиативных сессий смогли прийти к конструктивном диалогу и наладить взаимоотношения.

— Наши результаты вдохновляют, качественный показатель разрешения споров все время растет, — с гордостью отметила эксперт.

Большим достижением стала возможность официального утверждения должности «медиатор» в социальных учреждениях. Активную роль в этом процессе сыграл Институт дополнительного профессионального образования. Специалисты ИДПО начиная с 2018 года готовят профессиональные кадры столичной службы медиации, реализуют образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

— Мы занимаемся подготовкой и повышением квалификации профессиональных медиаторов в сфере семейных отношений. Также планируем обучить навыкам бесконфликтного общения и применению медиативных технологий широкую категорию специалистов, работающих в социальной сфере. Оказание качественных услуг гражданам требует умения выстраивать эффективную коммуникацию, — подчеркнула и.о. руководителя Центра компетенций ИДПО по развитию и обучению специалистов по реабилитации, поддержке семьи и детства Юлия Ковалева.

Тема бесконфликтного общения актуальна для жителей столицы самых разных возрастов. С июня 2022 года в московских семейных центрах начала работу Школа юного медиатора. Курс включает двенадцать занятий, во время которых подростков учат разрешению споров и разногласий с помощью переговоров. Более 750 ребят приняли участие в обучении. Результатами поделился руководитель проекта Алексей Романов.

— По итогам анкетирования подростков мы зафиксировали снижение показателей конфликтности на более чем 15 процентов, уровень враждебности упал на более чем 13 процентов, при этом нам удалось повысить самооценку участников Школы юного медиатора почти на 9 процентов. Вдохновившись результатами, мы планируем расширять проект и запустить Школу семейной медиации, где получить знания об альтернативных способах разрешения конфликтов смогут семейные пары, — рассказал спикер.

Работа с семейными конфликтами является одним из ключевых направлений развития городских служб медиации. В ближайшее время специалисты планируют заключить соглашение о взаимодействии с учреждениями ЗАГС в вопросах профилактики разводов и разрешения конфликтных ситуаций, а также — проводить совместные мероприятия.

В профессиональном сообществе символом медиации считают апельсин и приводят классический пример ошибки при попытке разрешения конфликта. Две сестры ссорятся, никак не могут поделить единственный оставшийся фрукт. Мама хочет помирить детей и режет его на две равные части. Дочери расстраиваются еще больше: одной апельсин нужен был, чтобы сделать сок, а второй требовалась его цедра для пирога. Эта метафора прекрасно иллюстрирует задачу медиатора — помочь сторонам конфликта услышать друг друга, заключить соглашение, договориться и примириться.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что профессиональное сообщество будет только развиваться. Специалисты смогут регулярно проводить встречи для обмена опытом применения медиативных технологий и помогать горожанам выходить из конфликтных ситуаций мирным путем, не доводя дело до суда.

СПРАВКА

Организаторами круглого стола выступили Городская методическая площадка проекта «Медиация в социальной сфере» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, действующая на базе семейного центра «Преображение», и Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.