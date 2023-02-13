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Модернизация предприятий «Газпром нефти» сделает Россию лидером по глубине переработки нефти

Михаил Петров
Общество
Модернизация предприятий «Газпром нефти» сделает Россию лидером по глубине переработки нефти
Фото: Стоян Васев

Заместитель председателя правительства России Александр Новак высоко оценил работу самого современного комплекса глубокой переработки нефти, строительство которого было завершено на Омском НПЗ в конце 2022 года. Благодаря комплексу глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100 процентов — это рекордный показатель для нефтеперерабатывающих заводов в России и мире. К 2025 году такой же комплекс глубокой переработки нефти появится на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

В июне 2022 года во время посещения Московского НПЗ мэр столицы Сергей Собянин заявил, что после третьего этапа модернизации завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. Он отметил, что на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива.

Модернизация предприятий «Газпром нефти» сделает Россию лидером по глубине переработки нефти Фото: Стоян Васев

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что третий этап модернизации на столичном предприятии будет завершен в 2025 году. По его словам, глубину переработки нефти на заводе удастся довести до 100 процентов.

— Это будет самая высокая глубина переработки среди всех нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе. Соответственно, будут увеличены объемы производства моторного топлива, дизельного топлива, бензина, керосина. Выход составит 85 процентов. Это один из рекордных показателей, — подчеркнул Александр Дюков.

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