Модернизация предприятий «Газпром нефти» сделает Россию лидером по глубине переработки нефти
Заместитель председателя правительства России Александр Новак высоко оценил работу самого современного комплекса глубокой переработки нефти, строительство которого было завершено на Омском НПЗ в конце 2022 года. Благодаря комплексу глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100 процентов — это рекордный показатель для нефтеперерабатывающих заводов в России и мире. К 2025 году такой же комплекс глубокой переработки нефти появится на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
В июне 2022 года во время посещения Московского НПЗ мэр столицы Сергей Собянин заявил, что после третьего этапа модернизации завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. Он отметил, что на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал, что третий этап модернизации на столичном предприятии будет завершен в 2025 году. По его словам, глубину переработки нефти на заводе удастся довести до 100 процентов.
— Это будет самая высокая глубина переработки среди всех нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе. Соответственно, будут увеличены объемы производства моторного топлива, дизельного топлива, бензина, керосина. Выход составит 85 процентов. Это один из рекордных показателей, — подчеркнул Александр Дюков.