Участников проекта «Московское долголетие» приглашают на занятия по направлению «Красота и стиль»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Для москвичей старшего возраста в проекте «Московское долголетие» открыто более 450 групп по направлению «Красота и стиль». На них участники учатся ухаживать за кожей, наносить макияж, поддерживать здоровый образ жизни и многое другое.

Представители старшего поколения отмечают, что занятия в группах помогают не только развить эстетический вкус и найти свой стиль, но и улучшают здоровье и качество жизни. Например, участница проекта Татьяна Дербина с помощью курса по правильному питанию и спортивных тренировок сбросила 20 килограмм.

— Перепробовала много диет, но ни одна из них не приносила ожидаемого результата. Изменить отношение к питанию получилось только в старшем возрасте благодаря проекту «Московское долголетие». Несколько лет назад записалась на курс по правильному питанию и сначала была настроена скептически, но решила все-таки попробовать. Поняла, что для того, чтобы прийти в форму, не обязательно голодать: нутрициолог помог каждому участнику подобрать рацион, исходя из его личных показателей, рассказал о том, как сочетать продукты, как их готовить и многое другое. Уже через год у меня было минус 20 килограмм на весах. Но главное, что правильное питание стало для меня образом жизни. Также регулярно занимаюсь спортом — хожу на цигун, пилатес, гимнастику. У меня прекрасное самочувствие, и все, что для этого нужно, — желание, а возможности дает «Московское долголетие», — говорит Татьяна Дербина.

Курсы по правильному питанию в проекте ведут профессиональные диетологи и нутрициологи. На занятиях они помогают участникам составить рацион сбалансированного питания для похудения, поддержания или набора веса при его дефиците.

Также среди участников пользуется популярностью гимнастика для лица — фейсфитнес. Преподаватели отмечают, что при регулярном применении методики можно уменьшить морщины и замедлить старение кожи.

Об эффективности фейсфитнеса говорят и сами участники проекта. Тамара Кривошеина отметила, что гимнастика для лица — это самый простой способ сохранить тонус кожи без косметологических и хирургических вмешательств.

— Фейсфитнес стал для меня лучшим способом поддерживать тонус мышц лица: если заниматься регулярно, то морщины действительно становятся меньше, а овал лица подтягивается, — говорит женщина.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Помимо фейсфитнеса Тамара посещает занятия в школе моделей «Королевская осанка». В ней участников знакомят с основами моделинга, позирования и дефиле. Также в программу входят мастер-классы по нанесению макияжа, созданию причесок, уходу за кожей, лекции по истории моды и многое другое.

Большинство учениц школы никогда не были связаны с миром моды и впервые вышли на подиум уже в зрелом возрасте. Елена Федукович, руководитель школы, отмечает, что сейчас, когда в мире стираются стереотипы и меняются представления о красоте, модели в возрасте 55+ стали постепенно занимать одни из лидирующих позиций в индустрии. Многие ученицы «Королевской осанки» уже принимают участие в коммерческих проектах, снимаются для глянцевых изданий и участвуют в дефиле известных российских дизайнеров.

— В школе «Королевская осанка» занимаюсь чуть больше года, и за этот короткий срок уже выходила на подиум не только в качестве ученицы, но и как профессиональная модель. Кроме того, благодаря занятиям изменила стиль. Но главное, что вместе с внешними метаморфозами появились уверенность и желание уделять больше времени себе, — говорит участница Тамара Кривошеина.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или в центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».