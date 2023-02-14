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«Газпромнефть-СМ» предоставляет цифровой сервис предиктивной диагностики крупнейшим горнодобывающим компаниям страны

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть-СМ» предоставляет цифровой сервис предиктивной диагностики крупнейшим горнодобывающим компаниям страны
Фото: Александр Никольский

«Газпромнефть — смазочные материалы» обеспечила профессиональной технической экспертизой 20 отечественных горнодобывающих предприятий. На производственных площадках партнеров специалисты компании внедряют уникальный сервис предиктивной диагностики для десятков единиц карьерной техники. Созданный на основе технологии искусственного интеллекта, сервис, используя результаты исследования работающего масла, формирует прогноз технического состояния оборудования. Полученные рекомендации позволяют предотвращать неисправности и снижать расходы предприятий на ремонт.

Цифровой сервис предиктивной диагностики запущен в середине 2022 года. За время работы сервис стал востребован на предприятиях горнодобывающей отрасли страны. Благодаря высокотехнологичному оснащению мобильной лаборатории эксперты компании могут отбирать пробы масла прямо на месте работы техники в карьерах и на угольных разрезах. Всего за 10 минут, сопоставив полученные исследования с накопленной базой данных, цифровой сервис дает точный прогноз по дальнейшей эксплуатации карьерной техники.

— Наши специалисты активно развивают цифровые продукты, в ближайшее время планируем расширить функционал сервиса предиктивной диагностики. Мы видим запрос крупнейших автотранспортных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий России не только на качественные масла, но и на высокотехнологичный цифровой сервис, обеспечивающий профессиональную техническую экспертизу, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

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