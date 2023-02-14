Центры московского долголетия приглашают москвичей старшего поколения на курсы компьютерной грамотности в «Школе гаджет»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В феврале стартовал второй образовательный модуль проекта «Школа гаджет». Активисты центров московского долголетия, которые прошли первый этап, поделились впечатлениями от обучения и рассказали, как современные технологии изменили их жизнь в лучшую сторону.

На образовательной площадке проекта «Школа гаджет» собрана и систематизирована информация о том, как пользоваться смартфонами, компьютерами, а также внутренними программами и приложениями.

— Мы собрали в одном месте основные тематические видеоуроки по использованию современных гаджетов. Все желающие могут получить новые знания и проверить себя на онлайн-тестировании. А более опытные пользователи с удовольствием помогают новичкам отработать полученные навыки на практике, — рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Лариса Бурвикова, активистка Центра московского долголетия «Марьина Роща», принимала участие в первом этапе проекта и решила присоединиться к следующему.

— Уже разобрала для себя базовые функции смартфона и его настройки, научилась заносить номера в контакты и писать смс своим родным и друзьям. Недавно узнала, что центры московского долголетия запускают второй модуль для более продвинутых пользователей. Хочу продолжить обучение, ведь сегодня телефоны по своему функционалу практически заменяют персональный компьютер, — поделилась Лариса.

Участники могут самостоятельно изучить интересные для них темы. В курс включены начальный, углубленный и продвинутый уровни. Занятия по начальному уровню уже завершены, но доступны для изучения онлайн, а с 13 февраля стартовал углубленный курс. Финал проекта пройдет летом.

«Школа гаджет» стала продолжением проекта «Освой гаджет», который был создан 2020 году в период пандемии. В нем приняли участие уже свыше 6,5 тысячи москвичей «серебряного» возраста. В самом начале занятия проводили только сотрудники центров московского долголетия, а сейчас самые активные участники старшего возраста создали собственные клубы компьютерной грамотности.

Анна Любимова, активистка Центра московского долголетия «Тушино», сама является лидером клуба «С гаджетом на „ты“» и постоянно стремится изучать новое.

— Современные телефоны уже давно перестали быть для нас просто средством связи. В одном небольшом устройстве помещаются газета, телевизор, банк, магазин, работа и многое-многое другое. Чтобы активно пользоваться удобным новшеством, необходимо знать, как это делать. Изучая новые функции, мы раскрываем для себя новые горизонты, новые возможности, а это сравнимо с чудом, отражение которого я вижу в глазах всех участников проекта, — рассказала Анна.

На втором этапе образовательного модуля москвичи старшего возраста будут работать с городскими порталами «Госуслуги», «ЕМИАС», «Онлайн-аптека», научатся искать нужный общественный транспорт на «Яндекс.Карты» и не только.

Пройти обучение и посмотреть расписание занятий можно на сайте школагаджет.рф либо в ближайшем центре московского долголетия. Все тестовые задания соответствуют ранее пройденным темам на курсе «Освой гаджет».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также календарь активностей размещены на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения (календарь обновляется каждую неделю). Подробности в социальных сетях и по номеру телефона единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.