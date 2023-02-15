Рассматриваем без опыта: как в столичной службе занятости молодым специалистам помогают найти работу

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Поиск первой работы — дело непростое, особенно, если занимаешься этим самостоятельно. Не всегда легко сориентироваться в актуальных тенденциях, грамотно оценить предложения от работодателей, составить резюме. К тому же, выходя на рынок труда, вчерашние выпускники боятся столкнуться со следующей ситуацией: на подходящих вакансиях требуется опыт работы, а, где его получить — не ясно.

Но так ли важен опыт работы для молодого специалиста, и как в Москве помогают трудоустроиться тем, кто находится только в самом начале своего карьерного пути, рассказали в столичной службе занятости населения.

— Сегодня многие компании охотно нанимают амбициозных начинающих специалистов, готовых развиваться в команде и привносить свежие идеи. Как показывает практика, наличие опыта работы — не главный критерий, на который опираются работодатели при выборе молодого кандидата. Гораздо важнее становятся другие качества — базовые профессиональные навыки и универсальные личностные компетенции, в частности коммуникабельность, способность к быстрому обучению, адаптивность, гибкость и творческий подход к решению задач. Оценить и развить свои навыки молодежи помогают карьерные эксперты столичной службы занятости населения, — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Задача московской службы занятости — помочь молодым людям разобраться в трендах рынка труда, узнать о требованиях работодателей, научиться объективно оценивать свои возможности, сформировать релевантный запрос и определить потенциальные зоны дальнейшего профессионального роста.

Карьерные эксперты и консультанты помогают кандидату выяснить, какой от него требуется набор компетенций и оценить их уровень. Для этого предлагается более 200 профориентационных тестов. Анализ результатов позволит начинающему специалисту лучше узнать себя: увидеть свои сильные стороны, наметить вектор карьерного развития, определиться с будущей сферой деятельности и профессией.

Если кандидату для успешного трудоустройства не хватает каких-либо навыков, развить их можно на тренингах по эффективному трудоустройству, а также практических геймифицированных деловых играх. Следующий этап — точечный подбор подходящих вакансий.

— В агрегированной базе московской службы занятости населения представлено более 400 тысяч предложений от работодателей из всех отраслей. Среди них стажировки, стартовые позиции, вакансии с гибким графиком для тех, кто еще продолжает учиться и ищет возможности подработки. Для кандидатов, которые еще не успели получить первый опыт, есть 38 тысяч гарантированных квотируемых рабочих мест. На площадке службы занятости населения соискатели могут не только комплексно подготовиться к трудоустройству и подобрать подходящую вакансию, но и пройти собеседование. Крупнейшие компании Москвы ведут подбор персонала, в том числе из числа начинающих специалистов, прямо на площадке центра занятости — в рекрутинговых центрах и на ежедневных открытых отборах, — отметил Роман Никитин.

Такой подход к трудоустройству позволяет значительно сократить издержки как для работодателя, так и для кандидата. В течение всего нескольких часов горожане могут подготовиться к интервью, а после — лично познакомиться с работодателем, из первых уст узнать всю подробную информацию о компании и получить приглашение на работу.

Ближайшие открытые отборы в компании, готовые нанимать начинающих специалистов, а также кандидатов с небольшим опытом пройдут 16, 17 и 20 февраля. Собеседования проведут представители строительной компании, крупнейшего банка России и популярная сеть магазинов продуктов здорового питания. Записаться на мероприятия можно на сайте.

Одна из тех, кто успешно нашла работу при поддержке службы занятости — Анна Бусарова. Девушка искала вакансии секретаря, администратора или помощника руководителя, но после нескольких неудачных собеседований, решила обратиться к профессионалам — в службу занятости населения.

— Карьерный консультант Вероника Абдуллина в отделе трудоустройства «Алтуфьевский» отнеслась ко мне с заботой и участием. Подробно рассказала мне о трендах на рынке труда, о том, на каких ресурсах эффективнее всего искать работу, как надо откликаться на вакансии. По ее направлению нашла ту работу, которую хотела. Уже три недели работаю секретарем в компании, специализирующейся на поставке канцелярских товаров и офисной бумаги. В первые два дня прошла вводное корпоративное обучение, которое позволило мне войти в курс дела и быстро освоиться на новом месте, — рассказала Анна Бусарова.

Еще один молодой специалист, который нашел работу при содействии службы занятости — Дмитрий Зайцев.

— Карьерный консультант порекомендовал мне пройти собеседование прямо на площадке службы занятости в рекрутинговом центре крупной торговой сети. После первичного интервью меня направили непосредственно к работодателю. Сейчас уже вышел на стажировку на позицию сборщика заказов. Совсем скоро научусь выполнять свою работу быстро и качественно. В ближайшее время планирую посетить центр «Моя работа» на улице Шаболовка, где помогают начинающим предпринимателям. Хочу пройти бизнес-тренинги и вебинары. Дело в том, что в свободное время веду свой блог, занимаюсь интернет-стримингом. Хочу понять, как дальше развиваться в этом направлении и монетизировать блог. В будущем думаю открыть свое дело, — поделился своим опытом Дмитрий Зайцев.

Дмитрий Зайцев — не единственный молодой специалист, интересующийся профессиональным развитием в сфере предпринимательства. Более 50 процентов соискателей, зарегистрировавших самозанятость и открывших свое дело при поддержке службы занятости — горожане в возрасте до 35 лет.

Реализовать себя в этом направлении помогает флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовка, 48, где представлена уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Здесь будущим предпринимателям доступна широкая линейка сервисов: от консультаций и регистрации в новом статусе, до бизнес-тренингов и помощи в поиске потенциальных заказчиков.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.