Что подарить коллеге на 23 Февраля

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Ежегодно в России отмечают праздник День защитника Отечества 23 февраля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по этикету Альбины Холговой, какие подарки не принято дарить коллегам в эту праздничную дату и чем их лучше порадовать.

Что нельзя дарить

По словам эксперта, стоит забыть о гигиенических средствах и носках как о подарке.

— Не стоит дарить коллегам любые гигиенические средства. Например, гели для душа, пены для бритья и бритвы. Это нужно вычеркнуть в первую очередь из списка предполагаемых подарков на 23 Февраля. Также я не рекомендую дарить носки, — подчеркнула Холгова.

Кроме того, специалист объяснила, почему нельзя дарить и галстук:

— Я бы советовала отказаться от идеи дарить галстук. В моей практике был случай, когда сотрудницы два раза в год дарили начальнику галстуки. Однако потом выяснилось, что они хранятся у него на работе. Он был женат и знал правила этикета. Мужчина не хотел обижать супругу, потому что это все-таки интимный подарок.

Как считает Холгова, все, что касается тела человека, считается интимным подарком. Дарить такие вещи коллегам нельзя. К исключениям относятся ювелирные украшения и часы.

Какие подарки порадуют коллег

Эксперт по этикету отметила, что отличным подарком станут сладости в красивой упаковке:

— Я рекомендую порадовать коллег на 23 Февраля сладостями. Их можно красиво оформить. Мужчины с удовольствием их съедят. Такой подарок не будет расцениваться как что-то ненужное и бесполезное. Даже если мужчина на диете или ему нельзя есть сладкое в связи с определенными заболеваниями, он может это угощение отдать жене или детям.

Также идеальным подарком станут книги или канцелярские принадлежности хорошего качества. По словам специалиста, это могут быть фирменные ручки и ежедневники.

Холгова подчеркнула, что можно устроить мужчинам-коллегам общий праздничный обед с красивым тортом и бутылочкой игристого.

— Кроме того, можно устроить мужчинам праздничный обед на работе. Этот прием в этикете называется «Бокал вина» или «Бокал шампанского». В зависимости от того, позволяет ли руководство на работе выпить спиртное в середине рабочего дня. Если оно под запретом, то можно ограничиться чаем. Я советую заказать большой красивый торт и накрыть стол. В этом случае можно обойтись без персональных подарков. Это будет общий презент и поздравление от всех дам в коллективе, — посоветовала эксперт.

Она добавила, что 23 Февраля важен не сам подарок, а внимание.

Более того, эксперт по этикету объяснила, какую сумму приемлемо собрать на общий подарок. Она отметила, что лучше собирать деньги, которые по силе каждой женщине. Сумма должна быть комфортна для всех сотрудниц

— Важно понимать, что нельзя собирать с женщин-коллег большие суммы на подарок мужчинам на 23 Февраля. Например, я недавно узнала, что в одной московской фирме определили сумму, которая ровна 3,5 тысячи рублей. Это очень большие деньги. У каждой сотрудницы разная жизненная ситуация. Женщине могут быть жизненно необходимы эти средства на оплату ипотеки, детского сада или кредита за машину. А она постесняется отказать, — рассказала Холгова.