«Детям нужны и мать, и отец»: психолог Жаркова рассказала, как общаться с ребенком при разводе

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Развод — непростое испытание для всех членов семьи. Специалисты семейных центров столицы помогают москвичам пройти через этот этап и сохранить отношения между ребенком и родителями. О том, как вести себя в этой ситуации «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Берегиня» Елена Жаркова.

Развод мамы и папы — стрессовая ситуация для детей. Их устоявшийся мир рушится, и необходимо приложить усилия, чтобы предотвратить негативное влияние на психологическое здоровье ребенка. Психолог рассказала, как помочь сыну или дочери в непростой период.

Сохраняйте с бывшим партнером ровные, дружеские отношения

Детям нужны и мать, и отец, поэтому уважайте друг друга, учитесь договариваться и слушать. Кроме того, не стоит оскорблять второго родителя при ребенке, это лишь усугубит ситуацию.

Не делайте ребенка предметом манипуляции

Неприемлемо воспитывать из сына или дочери разведчика, который доносит подробности жизни бывшей «половины». Сами дети иногда отмечают, что вынуждены говорить папе одно, а маме — другое, чтобы никого не обидеть.

Разговаривайте с детьми

Объясняйте причины расставания. Из-за особенностей восприятия ребенок, не понимая, что происходит, сам придумывает обоснования развода. Чаще всего винит себя: «Мама с папой расстались из-за меня, ведь я плохой, непослушный». В результате могут возникнуть проблемы с самооценкой.

Не относитесь к детям как к своей собственности

Учитывайте мнение ребенка во всем, что его касается, особенно позицию по поводу встреч и телефонных разговоров со вторым родителем. Не запрещайте общаться с родственниками, если дети высказывают такое желание. Помните, сын или дочь — такие же люди, со своими мыслями и чувствами. Поддерживайте, выражайте любовь, говорите теплые слова. Дети должны знать, что мама и папа понимают их и не бросают.

— Родителям необходимо помнить, что фокусирование на собственных переживаниях может заставить забыть о чувствах ребенка. Нужно чутко относиться к эмоциям детей. Особенно болезненно на развод мамы и папы могут реагировать подростки. Они и в спокойное время нуждаются во внимании взрослых, а в таких непростых ситуациях — тем более, — отметила Елена Жаркова.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.