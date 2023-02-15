Столичные психологи рассказали о том, как выстраивать целеполагание

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«В чем смысл жизни?..» — вопрос одновременно праздный, но и заключающий в себе самую суть исканий человеческого существа. Отвечая на него, мы стараемся понять, куда стремимся, какие горизонты перед собой видим. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи, подробнее раскрыл непростой процесс нахождения значимых ориентиров и их реализацию.

Современный человек окружен информационным полем различных содержаний: соцсети с «историями успеха», фильмы с красивыми картинками людей, путешествующих по миру и реализующих себя. Этот медиашум, с одной стороны, мешает прислушаться к себе, заметить за наносным то, что действительно интересно и значимо. С другой, иногда заставляет поверить в не совсем адекватное представление об истинных, изначально заданных смыслах, которые нам нужно как-то открыть или найти.

— Гораздо эффективнее взять жизнь в свои руки и сформировать цели самому, не надеясь на знаки Вселенной или еще какой-нибудь хитрый способ снять с себя ответственность. Стоит внимательнее посмотреть на то, что у вас уже есть в наличии, на окружение и близких, присутствующих рядом, достижения или интересы, — отметил психолог.

Как искать свои смыслы

Постарайтесь ответить себе на вопросы: кто я для родственников, детей, друзей? Что любите больше: проводить время с младшими членами семьи, ребенком или же быть наставником, помогать осваивать мир тем, кому еще только предстоит войти в сложную систему отношений? Помощь другим — очень важная и глубокая ценность. Желание поддерживать и облегчать участь нуждающихся может перерасти в профессиональную стезю, серьезное обучение и дело всей жизни.

Еще один способ отыскать свои смыслы — вспомнить детство. Что было интересно тогда: музыка, литература, спорт, геология? Конечно, сейчас хвататься сразу за все подряд не стоит (да и не нужно), но можно прислушаться к себе и сориентироваться, что откликается больше. Будучи взрослыми мы можем испытывать неудовлетворенность, некоторое чувство потери или разрыва связи с собой. Так происходит, потому что мы выбрали либо то, что нам навязали, либо нечто простое, не требующее усилий для развития. Подумайте, что бы вы хотели реализовать? Возможно, есть творческие замыслы или мечта о втором образовании — а там не знаешь, какие дальше ждут знакомства и интересные проекты.

— Кризисы и пережитые потрясения — это ресурс для понимания себя и своего места в мире. Да, мы не хотим, чтобы с ними или нашими близкими происходили неприятные вещи, но они случаются. Вероятно, мы и не сможем найти подходящее объяснение неприятностям, но они нас закаляют, делают сильнее (как бы избито это не звучало), сострадательнее и добрее к окружающим. Это очень сильный посыл для саморазвития, нахождения внутренних точек опоры, — добавил специалист.

Что еще может помочь в поиске значимых целей:

Выбирайте окружение с умом. Отфильтровывайте токсичных, вечно всем недовольных и чрезмерно критикующих людей. Взгляд со стороны и здоровое мнение друга о вас или вашей работе — отличный инструмент изменений. При этом задумайтесь, стоит ли терпеть тех, кто выплескивает собственные психологические проблемы на вас? Не всегда получается реализоваться в какой-то сфере именно так, как хотели изначально. Но есть общие, близкие области. Вдруг пересекающаяся тема заинтересует даже больше, чем исходная. Способов выразить себя множество: спорт, рисование, музыка, кулинария, написание стихов. Перечислять можно бесконечно. Попробуйте себя в чем-то новом, в том, на что давно хотели решиться, но не было времени или смелости. Сложности в поисках смысла — серьезное препятствие на пути к самодостаточности и положительному восприятию себя в мире. Если сами уже не справляетесь, то правильным решением будет работа с психологом. Вместе вы найдете пути развития собственным (порой подавленным) интересам, желаниям, мотивам и сможете реализоваться максимально доступным способом.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 21 марта в 10:30 состоится вебинар «Как поставить цель и достичь ее». Участники обсудят, что может мешать реализации желаемого и справляться с этими препятствиями.