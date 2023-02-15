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«Мои дреды никто не замечал»: ученый, награжденный Владимиром Путиным, стал героем соцсетей

Дмитрий Толкачев
Сергей Шахиджанян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мои дреды никто не замечал»: ученый, награжденный Владимиром Путиным, стал героем соцсетей
Александр Осадчиев на прогулке / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В День науки президент Владимир Путин вручил премию в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Среди награжденных был экстравагантный высокий 35-летний ученый с дредами — доктор физико-математических наук из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев. Его образ моментально вызвал ажиотаж в интернете: многие пользователи даже сравнили его с главным героем фильма «Аватар». «Вечерняя Моксква» пообщалась с Александром Осадчиевым.

— Александр, поздравляю вас с наградой! Поделитесь впечатлениями от награждения. Ожидали, что вас заметят и будут обсуждать в сети?

— Владимир Путин вручил мне награду за исследование механизмов опреснения трех северных морей. Это очень почетно! Что касается реакции в интернете, то я, конечно, сильно выделялся среди всех своей прической. Однако в день награждения никто мне ни словом, ни видом не показал ничего — ну ходит такой человек с дредами, и ладно. Как будто так и надо.

— А как решились на такую прическу?

— Когда шесть лет назад я решил заплести дреды, то думал: вот все удивятся! Но нет. В повседневной жизни никто практически не обращает внимания.

— Как относитесь к такой внезапной популярности в соцсетях? Вас ведь сравнивают с Аватаром.

— Я в целом отношусь положительно. Даже друзья меня сравнивают с Аватаром. Он герой положительный, и плохого я не вижу. Что касается моей популярности в соцсетях, надеюсь, она скоро схлынет, и я снова буду заниматься своим делом. Как-то «конвертировать» эту популярность я не планирую.

— По образованию вы океанолог?

— Нет, я по образованию математик, окончил мехмат МГУ имени М. В. Ломоносова. В университете занимался криптографией, теорией чисел. Это вообще никак не связано с тем, где я сейчас работаю. Но так получилось — после окончания университета я захотел сменить тему и пришел в Институт океанологии. У меня не было базового образования, но я умел программировать. Это помогло найти себе применение. В первые годы разрабатывал и программировал математическую модель одного океанологического процесса, которым, кстати, до сих пор занимаюсь. Параллельно ходил в экспедиции, работал с приборами и очень много читал научных статей и книг по океанологии.

— Почему вы вообще захотели пойти в науку?

— Все сферы деятельности я разделяю на три типа: индустрия или бизнес, госуправление и наука. В бизнесе все нацелено на зарабатывание денег, то есть на воспроизведение успешных практик с прибыльностью. В науке, наоборот, меньше погони за конкретными результатами, которые измеряются числами. Нет доминирования практических целей, тем более получения прибыли. Научный труд оценивается по своей новизне и сложности. И успех в науке — постоянно решать новые и сложные задачи. Поэтому бизнес в меньшей степени склонен придумывать что-то революционное, совершенно новое, так как лучше действовать по выверенному плану, расширять и масштабировать известные работающие практики. В науке, чтобы быть успешным, нужно постоянно придумывать что-то новое, и это дает большую свободу для творчества.

— Как в таком случае обстоят дела с деньгами в науке?

— Деньги — это вообще сложная тема для обсуждения, так как не принято спрашивать у человека, сколько он зарабатывает. Обычно любят обсуждать свою зарплату те, кто мало зарабатывает, а кто побольше — те молчат. Что касается меня, то, когда я пришел в Институт океанологии, мне повезло. Я попал, во-первых, в хорошую научную группу. Во-вторых, я пришел в науку в 2009 году — это было начало подъема государственного интереса к науке, который продолжается до сих пор. С самого начала мне платили достаточно хорошую по тем временам и по моей квалификации зарплату. При этом первые несколько лет я параллельно работал еще на одной работе, удаленно. После защиты диссертации я стал работать только в институте, необходимость в подработке отпала. В те годы в науку стало приходить больше денег, у нас появилось больше проектов, и я сам тоже сильнее интегрировался и укрепился в институте. Ключевое в нашем текущем благополучии — возросшее финансирование института из бюджета. Сейчас средняя заработная плата научного сотрудника в нашем институте — около 180 тысяч рублей.

— Поделитесь секретом, как стать успешным ученым?

— Нужно интенсивно, но при этом грамотно вкладывать свои силы. В науке обязательно нужно научиться писать статьи в хорошие журналы. Понятно, грамотно и логически описывать результаты своих исследований — это долгая и сложная работа. Более того, это еще и скучно, ведь исследование ты уже сделал, а надо потратить еще много сил, чтобы его опубликовать. Но писать статьи надо, чтобы передать свои знания в мир и чтобы другие исследователи смогли понять твои результаты и воспользоваться ими. При написании статьи сложно изложить в одну логическую линию все свои мысли об исследовании, все полученные результаты. И важно ставить себя на место читателя, когда пишешь. Все время задавать себе вопрос — а понятно ли я излагаю, все ли логично в тексте.

Ну и как вам?

«Мои дреды никто не замечал»: ученый, награжденный Владимиром Путиным, стал героем соцсетей Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды»

Сходство Александра и персонажа фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» сложно не заметить. И ученый, и киногерой высокого роста и носят дреды. Кстати, раньше Осадчиев брился налысо.

ДОСЬЕ

Александр Осадчиев окончил механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 2009 году. Изучает воздействие материкового стока на процессы и гидрологическую структуру в шельфовых и прибрежных зонах. Занимается проблемой водной циркуляции в районе шельфа и на континентальном склоне арктического российского сектора. Побывал как участник в трех десятках морских и прибрежных экспедиций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элеонора Басманова, эксперт по этикету:

— Правила внешнего вида, конечно, есть при посещении официальных мероприятий в Кремле. Протокольная служба заранее оговаривает это. Одет Александр Осадчиев был в соответствии с запросами протокола. Он не нарушил дресс-код. А что касается неформальной прически, в Кремле ему не сделали никаких замечаний. Однако, согласно нормам, дреды не допускаются. Мне кажется, этот вопрос просто решили не обсуждать. Ведь это единственный подобный случай.

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