Эксперты столичной службы занятости помогут горожанам выстроить продуктивные рабочие отношения

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Атмосфера в коллективе напрямую влияет на продуктивность сотрудника. Хорошие взаимоотношения с коллегами заряжают командным духом, облегчают работу над общими задачами и дают мотивацию на достижение высоких результатов. Эксперт учебного центра «Профессионал» столичной службы занятости поделилась рекомендациями, как выстраивать продуктивные рабочие отношения в новом коллективе и улучшить атмосферу в уже сложившемся.

Как влиться в новый коллектив

Несмотря на то, что каждый сотрудник – сформировавшаяся личность со своими взглядами, выстроить гармоничные рабочие отношения возможно в любой команде, ведь коллег объединяет главное — стремление к общему результату.

— Самый важный этап — это, конечно, знакомство с коллективом. Первое впечатление формирует ваш профессиональный и личный образ, который запомнится надолго. Не стоит бояться встречи с новыми коллегами, наоборот, расслабьтесь и будьте собой. Это самый простой и надежный путь продемонстрировать адекватный уровень самооценки и серьезный настрой, — отметила эксперт по трудоустройству центра «Профессионал» Лилия Диянова.

Эксперт рекомендует запастись терпением и в первые дни работы занять позицию наблюдателя. Также на этапе знакомства очень важно запоминать имена и функционал коллег. Это непросто, но будет вашим огромным преимуществом — когда к человеку обращаются по имени, у него сразу возрастает лояльность к собеседнику. Если вы не уверены, что запомнили имя, лучше вежливо переспросите. Неправильно названное имя может сработать против вас и вызвать обратный эффект.

Новым сотрудникам полезно узнать, какие правила и традиции есть в команде. Не стесняйтесь задавать вопросы не только относительно ваших рабочих обязанностей, но и распорядка дня, хранения вещей, обеденного времени, совместных праздников.

Как улучшить отношения с коллегами

— Рабочий коллектив — такая же часть вашего окружения, как компания друзей, семья, учебная группа. Иногда может возникнуть недопонимание. Важно не накалять ситуацию, учиться слушать и уважать точку зрения коллеги. В этом помогает общение в неформальной обстановке, поэтому не пренебрегайте корпоративными мероприятиями. Достаточно разговориться с коллегой, чтобы понять, что у вас есть общие интересы: у кого-то дети также любят футбол, кто-то как и вы увлекается горными лыжами. Такие точки соприкосновения снимают градус напряжения, — рассказала специалист.

Не обсуждайте коллег за их спиной и не сплетничайте. Это точно не поможет выстроить продуктивные рабочие отношения, а только снизит уровень доверия в коллективе и ваш авторитет. Если у вас случился конфликт с коллегой, поговорите с ним спокойно один на один.

Повышайте свою компетентность. В рабочих взаимоотношениях высоко ценится профессионализм. Если вы будете грамотно выполнять свою работу и постоянно повышать навыки, это вызовет уважение, и сотрудники будут обращаться к вам за советом.

Еще одна неочевидная, но очень важная рекомендация: не пренебрегайте дресс-кодом. Если правила внешнего вида официально не прописаны, старайтесь придерживаться норм, которые приняты в команде. Это поможет быстрее влиться в коллектив и оставаться с коллегами на одной волне.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства.

Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.