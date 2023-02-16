Московские психологи рассказали, как отказаться от вредных привычек

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Избавиться от вредных привычек бывает нелегко. Зависимость проявляется не только физически, но и психологически. Как собраться с силами и отказаться от, как кажется, неотъемлемой части своей жизни. О способах отказа от вредных привычек рассказал специалист Московской службы психологической помощи Виталий Смолков.

С точки зрения психологии, сила воли — это способность сознательно управлять своим поведением, мобилизовать силы для достижения поставленной цели. Одним из первых исследователей этой психологической черты человека был Эрика Берн.

Согласно его теории, личность состоит из трех частей: базовые (врожденные) эмоции — их Берн назвал «внутренним ребенком», социальные (приобретенные) — установки, убеждения или «внутренний родитель», а также наша рациональная часть – «внутренний взрослый».

— К базовым потребностям относится страх, любопытство, голод, жажда, физический дискомфорт, спонтанные желания в получении удовольствия, внимания. Когда мы в буквальном смысле перестаем быть детьми, наш «внутренний ребенок» проявляется во внезапных желаниях физического удовольствия или же в моменте восторга, удивления либо, напротив, в нежелании делать то, чего нам не хочется, — отметил психолог.

Чрезмерные проявления эмоциональности «внутреннего ребенка» и «внутреннего родителя» вызывают трудности с волевыми качествами. Люди часто говорят: «Умом я все понимаю, но ничего не могу с собой сделать». Но это не совсем так. Ум, смекалка (или тот самый «внутренний взрослый») как раз и могут нам в этом помочь.

— Перед тем, как приступить к борьбе с ненужной привычкой, объективно оцените ситуацию, попробуйте понять позиции своих внутренних «ребенка» и «родителя». Например, задайте себе вопросы: что дает мне эта привычка? Какие в ней «плюсы»? Почему она у меня есть, и зачем вообще нужна? Если в нас что-то сформировалось, значит, это было для чего-то нужно. Возможно, привычка дает нам чувство покоя, умиротворения, позволяет переключиться от проблем и трудностей, — добавил специалист.

Выслушав все стороны внутреннего конфликта, мы способны перейти к поиску альтернативы. Как ограничить время пребывания за компьютером? Например, поставить будильник на определенное время, и при его срабатывании убирать гаджеты в сторону. Поиск новых сценариев поведения требует тщательного и взвешенного обдумывания. Старайтесь более объективно и внимательно прислушиваться к себе.

Не забывайте хвалить себя за то, что вам уже удалось продержаться какое-то время и не сорваться. Периодически напоминайте себе о цели ваших волевых страданий. Не забывайте говорить, что начинать всегда сложно, но тяжелый период обязательно пройдет, а в награду вы получите желаемый результат. Не впадайте в отчаянье, если что-то не получается. Старайтесь проявлять больше оптимизма, не сдавайтесь при неудачах. Не стесняйтесь обращаться за помощью — к друзьям или специалистам. Психолог поддержит стремление изменить себя, поможет разобраться в причинах неудач.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 21 февраля в 10:30 состоится онлайн-мероприятия «Как поставить цель и достичь ее». Вместе с психологом участники обсудят, что может мешать в реализации желаемого и как можно с этим справиться. Для участия в мероприятии нужна регистрация.