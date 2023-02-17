Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Освоить профессию фрезеровщика с нуля москвичу помогли специалисты столичной службы занятости

Павел Гриднев
Общество
Освоить профессию фрезеровщика с нуля москвичу помогли специалисты столичной службы занятости
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Иметь профессию, которая будет востребована вне зависимости от возраста специалиста и изменений на рынке труда, — значит иметь стабильное будущее. Обрести уверенность москвичам помогают в учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости. Здесь доступно более 50 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Безработные горожане и участники проекта «Социальный контракт» могут обучиться бесплатно.

Москвич Илья Милюков проработал артистом балета более 20 лет. Сейчас ему 44. После нескольких профессиональных травм он задумался о смене направления деятельности, хоть и не хотел оставлять сцену. Взвесив все за и против, москвич принял непростое решение обучиться другой профессии, чтобы обеспечить себе и близким стабильное будущее.

Он обратился за помощью в службу занятости. Мужчина подал заявку на участие в программе «Социальный контракт», после чего ему предложили пройти бесплатную профессиональную переподготовку. Горожанин выбрал востребованную специальность оператора станков с программным управлением в учебном центре «Профессионал».

— Это направление показалось мне очень интересным, поэтому смело пошел учиться. К тому же промониторил вакансии и увидел, что на таких специалистов большой спрос на рынке труда. Впечатления от обучения только положительные. Мне не только помогли освоить новую профессию с нуля, но и оказали всяческую поддержку в трудоустройстве. Особенно полезен был тренинг по подготовке к собеседованию. На занятии мы обсуждали, как правильно себя подать, какие качества необходимо продемонстрировать, — поделился Илья Милюков.

Применить советы карьерных экспертов и новые знания москвичу удалось довольно быстро. Спустя месяц после окончания обучения он устроился оператором токарно-фрезерных станков с программным управлением в компанию по обработке металла. Работу мужчина нашел недалеко от дома. Илья рад, что ему удалось сменить карьерный вектор и повернуть свою жизнь на 180 градусов.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.

Работа квалификация Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте