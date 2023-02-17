Освоить профессию фрезеровщика с нуля москвичу помогли специалисты столичной службы занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Иметь профессию, которая будет востребована вне зависимости от возраста специалиста и изменений на рынке труда, — значит иметь стабильное будущее. Обрести уверенность москвичам помогают в учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости. Здесь доступно более 50 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Безработные горожане и участники проекта «Социальный контракт» могут обучиться бесплатно.

Москвич Илья Милюков проработал артистом балета более 20 лет. Сейчас ему 44. После нескольких профессиональных травм он задумался о смене направления деятельности, хоть и не хотел оставлять сцену. Взвесив все за и против, москвич принял непростое решение обучиться другой профессии, чтобы обеспечить себе и близким стабильное будущее.

Он обратился за помощью в службу занятости. Мужчина подал заявку на участие в программе «Социальный контракт», после чего ему предложили пройти бесплатную профессиональную переподготовку. Горожанин выбрал востребованную специальность оператора станков с программным управлением в учебном центре «Профессионал».

— Это направление показалось мне очень интересным, поэтому смело пошел учиться. К тому же промониторил вакансии и увидел, что на таких специалистов большой спрос на рынке труда. Впечатления от обучения только положительные. Мне не только помогли освоить новую профессию с нуля, но и оказали всяческую поддержку в трудоустройстве. Особенно полезен был тренинг по подготовке к собеседованию. На занятии мы обсуждали, как правильно себя подать, какие качества необходимо продемонстрировать, — поделился Илья Милюков.

Применить советы карьерных экспертов и новые знания москвичу удалось довольно быстро. Спустя месяц после окончания обучения он устроился оператором токарно-фрезерных станков с программным управлением в компанию по обработке металла. Работу мужчина нашел недалеко от дома. Илья рад, что ему удалось сменить карьерный вектор и повернуть свою жизнь на 180 градусов.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.