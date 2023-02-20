Стабильность и достойная оплата труда: служба занятости помогает трудоустроиться на востребованные вакансии в промышленности

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

21 и 22 февраля в Центре занятости населения «Моя работа» пройдут открытые отборы для представителей рабочих и инженерно-технических специальностей.

Подготовиться к встрече с работодателями кандидатам помогут карьерные консультанты службы занятости. С их поддержкой можно составить «продающее» резюме и научиться презентовать свои навыки и компетенции на собеседовании.

— Промышленные предприятия столицы активно ведут подбор новых сотрудников. Трудоустроиться в самую перспективную отрасль 2023 года горожанам помогает служба занятости. Еженедельно на ее площадках проводятся открытые отборы. Принять участие в них могут все желающие. На предстоящих мероприятиях работодатели представят вакансии для 450 специалистов с разным опытом, квалификацией, разрядом и образованием. Помимо конкурентной заработной платы на новом рабочем месте сотрудников ждут значимые бонусы: ДМС, премирование, дотации на покупку жилья, обучение за счет работодателя, льготное питание в столовой, тренажеры и спортивные площадки. За один день соискатель сможет пройти интервью с несколькими рекрутерами и принять самое интересное для него предложение о работе, — рассказал первый заместитель директора Центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

21 февраля один из лидеров отечественной полупроводниковой электроники — Научно-производственное предприятие «Пульсар» — проведет открытый отбор для программистов, специалистов по нормативно-справочной информации, инженеров-электронщиков, гальваников, мастеров участка систем вентиляции и кондиционирования, слесарей-ремонтников, топологов и специалистов по работе на электроэрозионных станках.

При поддержке центра занятости населения в эту компанию уже трудоустроилась москвичка Татьяна Письменная. Она всю жизнь работала на заводах. У нее за плечами большой опыт на разных позициях: резчик по металлу, техник-конструктор. Татьяна потеряла работу незадолго до выхода на пенсию. Несмотря на багаж знаний и опыт ей долго не удавалось найти работу самостоятельно.

— Откликнулась на вакансию в Научно-производственное предприятие «Пульсар». Рекрутер службы занятости перезвонил мне сразу, как только направила резюме. Он провел со мной первичное интервью по телефону, потом организовал о встречу с работодателем. В общем вел меня за руку, давал советы, как пройти медкомиссию. После каждого этапа интересовался моими успехами. С его поддержкой вновь обрела надежду найти работу в хорошей компании. Все сложилось удачно. Сейчас работаю на участке контроля внешнего вида кристаллов на предприятии «Пульсар». Пока прохожу испытательный срок. Очень хочу зарекомендовать себя как ответственного и умелого сотрудника, — рассказала Татьяна Письменная.

22 февраля собеседования с кандидатами проведут рекрутеры ведущего предприятия радиоэлектронной отрасли — Научно-производственной компании «Ангстрем».

Новичков приглашают на вакансии укладчиков-упаковщиков, испытателей деталей и приборов, слесарей-сборщиков. Кандидатов с опытом работы от одного года рассмотрят на позиции монтажников, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, операторов автоматической линии.

У москвички Екатерины Уткиной не было опыта в промышленной сфере. Она полностью изменила свой карьерный вектор в 44 года. После более чем 20 лет работы в социальной сфере, она столкнулась с профессиональным выгоранием. Тогда Екатерина решила освоить с нуля промышленную профессию и трудоустроиться на производственное предприятие.

— На первой встрече с карьерным консультантом рассказала, что планирую окончательно определиться, чего хочу на самом деле, и выбрать новую сферу деятельности. Карьерный консультант прислушался к моему пожеланию и направил на воркшоп «Дизайн карьеры». Он помог мне понять, в каком направлении двигаться. Еще один полезный тренинг, который посетила, «Резюме глазами рекрутера». Узнала, что нужно указать в резюме, чтобы работодатель обратил на меня внимание. Благодаря тренингам чувствовала себя подготовленной к встрече с работодателем. В итоге успешно прошла собеседование с рекрутером Научно-производственной компании «Ангстрем». Уже неделю стажируюсь на предприятии, осваиваю на практике новую для себя профессию слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, — поделилась Екатерина Уткина.

Житель столицы Александр Перцев тоже трудоустроился в перспективную промышленную отрасль. Он долгие годы работал на заводе, но попал под сокращение. За помощью в поиске подходящей работы мужчина обратился в столичную службу занятости.

— Карьерный консультант центра «Моя работа» на первой же встрече подобрал мне подходящую вакансию, соответствующую моему опыту и квалификации. Успешно прошел собеседование и быстро трудоустроился в Научно-производственную компанию «Ангстрем». Для меня важно, что предприятие находится рядом с домом. Сейчас прохожу стажировку на позицию испытателя деталей и приборов. После вводного обучения смогу выбрать из нескольких направлений работы то, которое мне подходит больше всего, — рассказал Александр Перцев.

21 февраля с 14:00 до 16:00 во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина, д. 38, стр. 1 пройдет открытый отбор в компанию «Пульсар». 22 февраля с 11:00 до 13:00 по адресу: Зеленоград, корпус 1818 собеседования с кандидатами проведут рекрутеры Научно-производственной компании «Ангстрем». Запись на открытые отборы доступна по ссылке.

Откликнуться на топовые вакансии промышленных предприятий можно через специальный лендинг на сайте центра «Моя работа». Предложения о работе отсортированы для разных соискателей как с опытом, так и без.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 территориальных отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Щепкина, дом 38, строение 1 и улица Шаболовка, дом 48. Кадровый центр для сотрудников, находящихся под риском увольнения, работает по адресу: улица Куусинена, дом 2, строение 1.