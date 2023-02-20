Продолжается формирование перечня домов в рамках второй волны программы реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В январе этого года перечень стартовых площадок программы реновации пополнился десятью новыми адресами. Постановление о включении новых площадок в адресный перечень подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Они расположены в четырех административных округах (восьми районах) Москвы. Их общая мощность — 205,8 тысячи квадратных метров жилья. Благодаря новым площадкам в комфортное жилье смогут переехать жители 41 старого дома (2945 квартир) — это 7,5 тысячи человек.

— Восемь из десяти площадок находятся на месте домов, которые включены в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формировать перечни домов, строящихся в рамках второй волны программы, — отмечает глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Четыре площадки расположены на северо-востоке столицы. Из них две — в районе Марфино на Ботанической улице, дома 37а и 39. Еще по одной площадке — в Марьиной Роще на Анненской улице, владения 5, 7, 9, и в Останкинском районе на улице Годовикова, владение 12, корпуса 1, 2.

Еще четыре площадки находятся в Восточном административном округе Москвы, две — в Новогирееве на Свободном проспекте, владение 6 и владение 12. Еще по одной — в районах Богородское по адресу Бойцовая улица, владение 13, строение 1, и Перово на Зеленом проспекте, земельный участок № 3. Еще по одной площадке добавили в районе Филевский Парк на западе Москвы по адресу Береговой проезд, владение 9, корпус 1, и в Новомосковком округе (в Щербинке) на улице Чапаева, владения 4, 6.

Таким образом, всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок общей мощностью свыше девяти миллионов квадратных метров.

Всего же новые квартиры по программе реновации получат порядка миллиона жителей. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

Первые новоселы въехали в современные квартиры в феврале 2018 года. Сейчас идет либо закончено переселение более 107 тысяч жителей из 638 домов в 218 новостроек.

Скоро счастливыми обладателями новых квартир станут 63 семьи — 190 жителей дома 7 на Леснорядской улице Красносельского района: здесь по программе реновации начали заселять первый дом на Русаковской улице, дом 6а.

— Реновация пришла еще в один московский район — Красносельский. Первый дом уже заселяется. В новостройку на Русаковской улице переезжают 63 семьи — это 190 человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсюда. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир, они получили отдельную жилплощадь. Дом сделали удобным для маломобильных горожан и родителей с колясками. На первом этаже появятся магазины, кафе и офисы, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Трехсекционный жилой дом переменной этажности, проект индивидуальный. Фасады выполнили в коричневом и светло-сером тонах, что позволило органично вписать здание в сложившуюся окружающую застройку.

В новостройке 76 квартир общей площадью шесть тысяч квадратных метров с улучшенной отделкой, в их числе 26 однокомнатных, 23 двухкомнатные, 20 трехкомнатных и семь четырехкомнатных.

Новостройку оснастили автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Она позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Для маломобильных граждан и родителей с колясками создана безбарьерная среда. Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Первые этажи сделали нежилыми. Здесь располагаются помещения под офисы и объекты сферы услуг: магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Прилегающую к дому территорию благоустроили. Специалисты высадили деревья и кустарники, разбили цветники и газоны.

— Всего в программу реновации в Красносельском районе включено восемь жилых домов, в которых проживают 1,4 тысячи человек. Для организации волнового переселения подобрано четыре стартовые площадки. Они располагаются по следующим адресам: Русаковская улица, дом 2/1, строения 1, 2 (ведется строительство); Русаковская улица, дом 6а (строительство завершено, идет переселение жителей); улица Гаврикова, земельный участок 3 (владение 3) — проектирование; Леснорядская улица, земельный участок 7 (2-я Леснорядская улица, дома 10–12, строение 1, владение 7) — проектирование завершено, ведется подготовка к началу строительства, — отмечает Рафик Загрутдинов.