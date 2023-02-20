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Сергей Собянин рассказал, каким будет новый участок МСД между улицами Лухмановской и Покровской

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Сергей Собянин рассказал, каким будет новый участок МСД между улицами Лухмановской и Покровской
Фото: Департамент строительства города Москвы

В сентябре запустят движение по участку Московского скоростного диаметра (МСД) между улицами Лухмановской и Покровской. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

На участке построят 4,7 километра новых дорог, два путепровода и один подземный пешеходный переход возле Сочинской улицы. «Работы завершены почти на 70 процентов», — уточнил столичный градоначальник.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что сейчас ведутся работы по сооружению подпорных стен, монтажу металлоконструкций эстакады, по переустройству инженерных коммуникаций (дождевая канализация, сети водопровода, канализация, теплосеть), укладке дорожного полотна временных и постоянных боковых проездов дорог, а также подготовительные мероприятия к сооружению армогрунтовой стены.

— На участке от улицы Покровская до Зенинского шоссе возведено 8,2 километра дорог, среди них, один путепровод длиной 94 метра в районе примыкания основного хода МСД к улице Маресьева и два подземных пешеходных перехода в районе СНТ «Зенино», — отметил Рафик Загрутдинов.

Возведение Московского скоростного диаметра ведется в несколько этапов. Недавно было открыто движение по участку от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

В этом году также планируем закончить основные работы на южном участке МСД и завершить формирование Южной рокады.

Реализация этих крупных проектов, включая уже построенную Северо-Западную хорду, полностью изменит дорожную картину в столице. Во многие районы можно будет доехать напрямую, минуя центр. Улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, ж/д вокзала Восточный.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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