Снова стать успешной после декрета москвичке помогли специалисты службы занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

После окончания отпуска по уходу за ребенком женщины нуждаются в особой поддержке, так как им бывает порой непросто самостоятельно вернуться к работе. В учебном центре «Профессионал» столичной службы занятости молодым мамам помогают успешно справляться с самыми распространенными запросами москвичек: подтянуть утраченные за время декрета навыки, освежить знания, освоить новую профессию, подобрать работу недалеко от дома или с гибким графиком.

Жительница столицы Ирина Коротаева потеряла работу офис-менеджера во время декрета, когда дочке еще не исполнилось трех лет. У молодой мамы десятилетний опыт в сфере секретарского дела. Она зарабатывает с 18 лет, успела поработать методистом, секретарем и специалистом по документообороту.

Желая снова трудоустроиться, москвичка обратилась в столичную службу занятости населения. Как безработная она получила направление на бесплатное обучение в центре «Профессионал». Из обширного перечня подходивших программ женщина выбрала уже знакомое для себя направление — курс «Секретарь-администратор». Она хотела с новыми силами вернуться к деятельности, которой занималась до декрета.

— Обучение позволило освежить и улучшить прежние навыки после долгого перерыва в работе. В процессе обучения получила только положительные впечатления. Курс очень полезный. Особенно хочу отметить глубину обучения и профессионализм преподавателей. Я бы посоветовала этот курс всем, кому так же, как и мне, необходимо заполнить пробелы во владении базовыми офисными программами, структурировать знания по документообороту, освоить программу «1С». Здорово, что столь ценное обучение от опытных квалифицированных преподавателей можно получить совершенно бесплатно. Это отличный выход из ситуации для людей, которым срочно нужно освоить новую специальность, подтянуть навыки и выйти на работу, — поделилась Ирина Коротаева.

Завершив обучение, москвичка обратилась за индивидуальной консультацией к карьерному эксперту. В «Профессионале» такая возможность есть у всех слушателей. Специалист помог доработать резюме, подобрать хорошие вакансии и подготовиться к собеседованию.

— На собеседовании чувствовала себя подкованной, держалась уверенно, появилась вера в свои силы. Самое главное, получила документ об образовании государственного учебного заведения. Это добавило веса к моему резюме помощника руководителя, — рассказала выпускница «Профессионала».

Сразу после окончания обучения Ирина Коротаева успешно трудоустроилась. Сейчас она работает делопроизводителем в компании по строительству и аренде помещений.

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также специалисты помогают выпускникам найти новую работу. Подать заявку на обучение можно в центре занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.