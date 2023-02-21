Социалка ускоряется

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Москве ускоряются темпы строительства социальной инфраструктуры. В 2011–2022 годах в Москве построили 900 таких объектов. Каждый десятый из них ввели в эксплуатацию в прошлом году. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, прошлый год превзошел предыдущий по вводу, в городе было сдано 102 объекта социального назначения.

— Для сравнения: в 2021 году было построено 95 социальных объектов. При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей — при запланированных 4,9 миллиона квадратных метров их построено почти 6,8 миллиона квадратных метров, — отмечает столичный градоначальник.

Этот год не станет исключением. На карте столицы появятся несколько десятков современных объектов социального назначения: спортивных комплексов, медицинских учреждений, культурно-досуговых объектов, а также объектов социальной поддержки населения.

В 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения. Один из них — развитие амбулаторного звена первичной медицинской помощи. Например, в этом году уже приняла первых пациентов новая детско-взрослая поликлиника в Свиблове на улице Уржумская, дом 4а. Поликлинику смогут посещать 65 тысяч жителей района. Оказание медпомощи в ней организовано в соответствии с новым московским стандартом.

— В 4-этажном здании площадью 11,5 тысячи квадратных метров — два разделенных между собой блока: детский и взрослый. В них переехали филиалы поликлиник № 11 и 107. В результате взрослая поликлиника стала в два раза больше! Максимально комфортные условия созданы и для детской районной поликлиники, ютившейся раньше на первом этаже жилого дома, — отмечает Сергей Собянин.

В марте откроет свои двери для пациентов новая поликлиника в Дмитровском районе по адресу Дмитровское шоссе, дом 107г. Дмитровский район — один из динамично развивающихся на севере Москвы. В нем идет активное жилищное строительство, поэтому медицинское учреждение здесь необходимо. Здание возвели по индивидуальному проекту. В нем расположены филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86, где будут работать 228 человек, в том числе 84 врача. Медицинскую помощь будут получать 66 тысяч жителей Дмитровского района — около 58 тысяч взрослых и 8 тысяч детей. Кроме того, предусмотрена женская консультация.

Продолжается и строительство спортивной инфраструктуры. Например, уже летом завершится строительство дворца спорта «Некрасовка». В трехэтажном комплексе площадью более 21 тысячи квадратных метров обустроят 12 функциональных зон. Здесь будут проходить учебно-тренировочные занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию и другим видам спорта. Кроме того, в спорткомплексе откроются залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

— Дворец спорта «Некрасовка» готов на 90 процентов. Здание уже подключено к основным централизованным коммуникациям. На ледовом поле полностью готовы трибуны. Завершены основные работы в зоне бассейнов, — отмечает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Культурно-досуговый центр построят в Северном Бутове на улице Грина, владение 1, корпус 3. В здании расположатся концертный зал на 300 мест, артистические, гримерные, костюмерные помещения. Будет и клубная зона — она предназначена для тех, кто увлекается рисованием, танцами и пением.

Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом скоро откроет свои двери для посетителей на севере столицы — в районе Восточное Дегунино на улице Дубнинская, владение 20, корпус 4. Там обустроили просторную welcome-зону, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиные с библиотекой и профессиональным бильярдом, кафе и кулинарная студия. В здании также есть своя медиагостиная и многофункциональный спортзал, отделение социальной реабилитации, а также пункт проката и выдачи технических средств восстановления. При проектировании здания за основу принята концепция городских клубных пространств для москвичей старшего поколения «Мой социальный центр». Центр станет точкой притяжения для жителей района и позволит не только получить адресную социальную поддержку и помощь, но и активно провести досуг.