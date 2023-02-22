Творчество делает коллектив одной семьей: в пресс-центре «Вечерней Москвы» состоялся праздник «С песней по жизни»

Шеф-редактор газеты «Москва. Центр» Ирина Зернакова на вечере «С песней по жизни» исполнила всеми любимые песни военных лет, которым с удовольствием подпевали и люди старшего поколения, и молодежь / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 21 февраля, в пресс-центре «Вечерней Москвы» состоялся праздник «С песней по жизни». Сотрудники и друзья редакции подготовили творческие музыкальные номера.

Мероприятие начинается с церемонии награждения. Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов вручает благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина корреспондентам, которые выезжали в командировку в зону спецоперации. За высокий профессионализм и смелость, проявленные при подготовке материала на территориях ДНР, ЛНР и Украины, наград удостоены трое наших коллег: специальный корреспондент Геннадий Окороков, старший фотокорреспондент Александр Орлов и ведущий редактор Кирилл Васильев — ему благодарность вынесена уже посмертно (он ушел из жизни 22 января 2023 года). Коллеги вспоминают Кирилла теплым дружеским словом.

— Кирилл Васильев очень любил газету, он горел своей работой и умел зажечь этим всех вокруг себя, — вспоминает заместитель редактора объединенной службы новостей газеты «ВМ» Вероника Ушакова. — Он был очень хорошим репортером, замечательным человеком и настоящим другом для многих из нас.

Звуки гитары и клавишных заполняют пресс-центр «ВМ». Звучат любимые всеми «вечеркинцами» песни — и военных лет, и современные.

— Такие душевные мероприятия важны для сплочения коллектива, — говорит шеф-редактор газеты «Москва. Центр» Ирина Зернакова. — Я люблю играть на гитаре. Захотелось спеть «В землянке» Константина Листова. Эта песня на стихи Алексея Суркова стала одним из символов Великой Отечественной, ее слова знают и люди старшего поколения, и молодежь.

Еще от коллектива редакции выступили корректор Полина Фед, корреспондент Павел Воробьев и руководитель сетевого телевидения Игорь Настенко. Пришли и друзья редакции. Музыкальные номера подготовили киноактер, певец и композитор, обладатель приза «Глас ангельский России» Николай Романов и кинорежиссер, актер, сценарист Игорь Черницкий.

Присоединились к выступлениям и военные моряки-севастопольцы, приславшие видеопослание с песней собственного сочинения, ведь и наша газета, и правительство Москвы уже восемь лет сотрудничают и поддерживают теплые товарищеские отношения с моряками 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

— Приятно, что в редакции «Вечерней Москвы» есть такая хорошая традиция, — радуется Черницкий. — Прозвучали хорошие патриотические песни на профессиональном уровне. Но главное, что люди в таком коллективе становятся не просто сотрудниками, а членами семьи. И это важно в то время, когда Родина ведет бой с таким страшным врагом, как националисты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Зернаков, заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва»:

— Подобные мероприятия в редакции «ВМ» стали уже доброй традицией. Не в первый раз мы проводим такие творческие вечера. Можно сказать, что это возвращение к корням. Мы стараемся заимствовать позитивный опыт советских традиций. В этом году концерт посвящен 23 Февраля и годовщине начала спецоперации. Поэтому основная тема мероприятия — патриотическая.