10 лучших мест в Подмосковье для празднования Масленицы — 2023

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Масленица — отличный повод выбраться за пределы мегаполиса. В этом году масленичная неделя продлится до 26 февраля. «Вечерняя Москва» собрала топ-10 самых интересных мест и событий в Подмосковье, которые стоит посетить в этот период.

«Масленица в Мелихове» (Чехов)

Посмотреть на выступления народных коллективов, послушать русские народные и казачьи песни, поучаствовать в задорных эстафетах и конкурсах — все это можно будет сделать 25 февраля в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Музей-заповедник находится в городском округе Чехов, в селе Мелихово. Добраться можно на машине или на электричке до станции Чехов, дальше — на такси. С 13:00 до 16:00 экскурсоводы будут рассказывать, как здесь жила семья Чехова. Также гостям расскажут о традициях Масленицы и о том, как правильно готовить блины.

«Широкая Масленица» (Домодедово)

Последний день масленичной недели можно провести в Домодедове. В местных парках «Городской лес» и «Елочки» пройдут веселые празднования. Здесь можно будет покататься на аттракционах, посетить праздничную ярмарку и послушать народных исполнителей. Традиционно под конец дня тут сожгут чучело. Вход на территории парков свободный. От Москвы можно добраться на электричке (до станции Домодедово) или на личном авто.

«Масленица наша» (Сергиев Посад)

На севере от Москвы тоже будут праздновать Масленицу. 26 февраля в Сергиевом Посаде состоится народное гуляние с традиционными забавами, частушками и интерактивными обрядами. Здесь также выступит ансамбль «Перепляс», Ансамбль казачьей песни им. В. Н. Гуселетова и другие коллективы. Кроме того, гостям обещают вкуснейшие блины. Завершится день традиционным сжиганием чучела и файер-шоу. Празднование пройдет в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» с 12:00 до 16:30, вход свободный. Добраться до Сергиева Посада можно как на личном авто, так и на электричке от Ярославского вокзала до станции Сергиев Посад.

«Широкая Масленица» (Клин)

Клин также ждет гостей на празднование Масленицы 26 февраля в парке «Сестрорецкий». Программа здесь запланирована на период с 12:00 по 17:00, вход также будет бесплатным для посетителей. В разных частях парка гостям предоставят разные возможности для развлечений. С 12:00 до 15:00 на нижней территории парка посетителям покажут театральные представления, также здесь состоятся выступления артистов, различные народные забавы и конкурс блинопеков. В это время верхняя часть парка приглашает сыграть в блинный дартс и поучаствовать в «Солнечной эстафете». К 16:30 всем гостям стоит отправиться на парковку на нижней территории, так как именно тут будут сжигать масленичное чучело. Добраться до парка можно общественным транспортом или на такси от станции Клин.

«Широкая Масленица» (усадьба Кривякино)

Еще одна возможность ярко провести Масленицу представится в Воскресенске. Народные гуляния пройдут в парке усадьбы Кривякино 26 февраля с 15:00 до 17:30. Гостям дадут возможность принять участие в забавах, играх, мастер-классах и викторинах. Специально для детей организаторы разработали развлекательные программы. Также тут состоится ярмарка, на которой можно будет попробовать вкусные блины или согревающий чай. Завершится день традиционными огненными шоу. Вход в парк бесплатный для всех. Если нет личного авто, то доехать до усадьбы можно от станции Воскресенск.

«Солнечная Масленица» (парк Захарово)

Чтобы отметить Масленицу, необязательно ехать в какой-нибудь подмосковный город — гуляния также пройдут и в некоторых поселках. Например, в парке Захарово в поселке Летний Отдых покажут программу «История и традиции Масленицы на Руси». 26 февраля здесь выступят артисты и пройдут тематические мастер-классы. Гостям также обещают настоящий блинный квест. Парк находится прямо напротив станции Захарово.

«Солнечная Масленица» (Зарайск)

Если время в пути от Москвы не играет решающей роли, можно отправиться практически на границу Московской области — в Зарайск. Здесь народные гуляния примет Зарайский центральный парк культуры и отдыха. Гостей города ждут традиционные угощения, хороводы, народные песни, игры, викторины и конкурсы. Детям не дадут заскучать анимационно-развлекательные программы. Добраться можно напрямую автобусом от Москвы, на транспорте от станции Луховицы или на своем автомобиле.

«Солнечная Масленица» (Серпухов)

Подмосковный Серпухов тоже принимает масленичные гуляния. С 14:00 в парке имени Олега Степанова начнутся праздничные мероприятия: концерт, игры, забавы, мастер-классы, ярмарка и т. д. Вход на территорию свободный. Добраться до парка можно общественным транспортом от станции Серпухов.

«Масленица» (Люберцы)

Вариант для москвичей, которые не хотят ехать далеко, — Люберцы. Народные гуляния примут центральный парк культуры и отдыха и «Наташинский парк». Гостей ждет большая концертная программа (в нее войдут выступления фолк-артистов и диджеев), конкурсы, игры и ярмарки. Организаторы также подготовили шестиметровые чучела Масленицы, которые будут размещены на центральных площадках. Добраться до Люберец можно не только на электричке, но и от станций Некрасовской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

«Масленица в пастиле» (Коломна)

У многих город Коломна ассоциируется с пастилой. Неудивительно, что праздничная программа, которая пройдет здесь до 26 февраля, так и называется: «Масленица в пастиле». На Музейной фабрике пастилы (ул. Полянская, 4) гостям дадут приготовить не только пастилу, но и блины. До Коломны легко можно добраться на электричке.