«Датчик здоровья»: косметолог Гришина объяснила, как генетика влияет на состояние кожи

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Состояние кожи зависит от ее типа, а он передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.

Кожа и генетика

По ее словам, у родителей с разными типами кожи дети рождаются с типом кожи одного из родителей — мамы или папы.

Известны четыре типа кожи:

сухой;

нормальный;

комбинированный;

жирный.

Тип кожи, который заложен генетически, определяет ее состояние. Например, если кожа жирная, при половом созревании может возникнуть акне:

— Это происходит, потому что гормональная система пытается прийти в состояние баланса. Гормоны начинают влиять на состояние кожи и меняют ее внешний вид.

Специалист добавила, что до подросткового возраста у всех детей нормальный тип кожи.

— И только в подростковый период под влиянием гормонов взросления происходит проявление того типа кожи, который заложен генетикой, — отметила врач.

Только у четырех процентов людей, как утверждает Гришина, сохранятся нормальный тип кожи во взрослом возрасте:

— У остальных 96 процентов за счет изменения гормонального статуса и взросления переданный от родителя ген определяет тип кожи, который и становится причиной кожных проблем.

Что влияет на внешний вид кожи

Различные состояния кожи зависят именно от ее типа, уверена Гришина:

— Жирная кожа — следствие повышенной работы сальных желез. Люди с этим типом кожи подвержены акне или угревой болезни.

Все эти состояния с большей вероятностью переданы по наследству, и хотя бы один из родителей выглядел так же в подростковом возрасте, добавила она.

Сухой тип кожи, наоборот, как утверждает Гришина, сопровождает сниженная работа сальных желез:

— Обладатели такого типа кожи зачастую страдают такими проблемами, как атипические дерматиты, сухость и шелушение, а также повышенной раздражительностью кожи к внешним факторам.

Она подчеркнула, что при таком типе кожи нарушаются водно-жировая мантия и выработка липидов, поэтому такие люди острее воспринимают климатические изменения.

Люди с комбинированным типом кожи находятся на стыке двух типов: жирного и нормального:

— Они могут страдать теми же проблемами, что и люди с жирным типом кожи, — пояснила Гришина. — А вот людям с нормальным типом кожи повезло больше всего. Они меньше других страдают от косметических дефектов. Это может произойти только в случае системных заболеваний.

Кожа — датчик здоровья

Эстетический специалист обратила внимание, что не меньшее влияние на состояние кожи оказывает слаженная работа внутренних органов:

— Кожа — огромный орган на поверхности тела, который позволяет заметить внутренние заболевания и проблемы.

Наиболее яркий пример, который доказывает это — пожелтение кожи, которое может сигнализировать о гепатите.

Но есть и ряд других функциональных нарушений в работе организма, которые отражаются на коже:

— Сосудистые сетки (розацеа) говорят о том, что у человека есть сердечные заболевания и проблемы с кровоснабжением, — рассказала Григорьева. — Бабочка из сосудистой сетки — сигнал об аутоиммунных заболеваниях.