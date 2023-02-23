«Датчик здоровья»: косметолог Гришина объяснила, как генетика влияет на состояние кожи
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Состояние кожи зависит от ее типа, а он передается генетически. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила врач-косметолог Натэла Гришина.
Кожа и генетика
По ее словам, у родителей с разными типами кожи дети рождаются с типом кожи одного из родителей — мамы или папы.
Известны четыре типа кожи:
- сухой;
- нормальный;
- комбинированный;
- жирный.
Тип кожи, который заложен генетически, определяет ее состояние. Например, если кожа жирная, при половом созревании может возникнуть акне:
— Это происходит, потому что гормональная система пытается прийти в состояние баланса. Гормоны начинают влиять на состояние кожи и меняют ее внешний вид.
Специалист добавила, что до подросткового возраста у всех детей нормальный тип кожи.
— И только в подростковый период под влиянием гормонов взросления происходит проявление того типа кожи, который заложен генетикой, — отметила врач.
Только у четырех процентов людей, как утверждает Гришина, сохранятся нормальный тип кожи во взрослом возрасте:
— У остальных 96 процентов за счет изменения гормонального статуса и взросления переданный от родителя ген определяет тип кожи, который и становится причиной кожных проблем.
Что влияет на внешний вид кожи
Различные состояния кожи зависят именно от ее типа, уверена Гришина:
— Жирная кожа — следствие повышенной работы сальных желез. Люди с этим типом кожи подвержены акне или угревой болезни.
Все эти состояния с большей вероятностью переданы по наследству, и хотя бы один из родителей выглядел так же в подростковом возрасте, добавила она.
Сухой тип кожи, наоборот, как утверждает Гришина, сопровождает сниженная работа сальных желез:
— Обладатели такого типа кожи зачастую страдают такими проблемами, как атипические дерматиты, сухость и шелушение, а также повышенной раздражительностью кожи к внешним факторам.
Она подчеркнула, что при таком типе кожи нарушаются водно-жировая мантия и выработка липидов, поэтому такие люди острее воспринимают климатические изменения.
Люди с комбинированным типом кожи находятся на стыке двух типов: жирного и нормального:
— Они могут страдать теми же проблемами, что и люди с жирным типом кожи, — пояснила Гришина. — А вот людям с нормальным типом кожи повезло больше всего. Они меньше других страдают от косметических дефектов. Это может произойти только в случае системных заболеваний.
Кожа — датчик здоровья
Эстетический специалист обратила внимание, что не меньшее влияние на состояние кожи оказывает слаженная работа внутренних органов:
— Кожа — огромный орган на поверхности тела, который позволяет заметить внутренние заболевания и проблемы.
Наиболее яркий пример, который доказывает это — пожелтение кожи, которое может сигнализировать о гепатите.
Но есть и ряд других функциональных нарушений в работе организма, которые отражаются на коже:
— Сосудистые сетки (розацеа) говорят о том, что у человека есть сердечные заболевания и проблемы с кровоснабжением, — рассказала Григорьева. — Бабочка из сосудистой сетки — сигнал об аутоиммунных заболеваниях.