Как российские самоходные огнеметы помогают решать задачи в ходе СВО

Фото: Минобороны РФ

Огнеметная система стала ужасом для противника, который в ходе СВО использует заглубленные схроны, защищенные убежища и укрытия.

Последние сводки с фронта: Минобороны России сообщает, что удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях, наиболее успешно наносят расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа. Особенности боевого применения таких систем позволяют не считаться с фортификационными сооружениями вражеских укрепрайонов.

220-миллиметровые возгорающиеся боеприпасы проникают и разрушают самые защищенные объекты украинских националистов.

«Русский испепелитель»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях ударной волной, создаваемой на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) в специальном снаряжении.

«Солнцепек» хорошо показал себя в боевом деле при освобождении сирийской Пальмиры. Он аккуратно выжег в окрестностях древнего города все очаги сопротивления террористов. Радикалы после этого прозвали это оружие «адским огнем» и «русским испепелителем». Опыт боевого применения «Солнцепека» на Украине еще раз подтвердил высокую эффективность применения российских тяжелых огнеметных систем. Поражение противника достигается применением взрывчатых веществ, относящихся к бризантной группе.

Специальный боеприпас создает в воздухе облако взрывоопасной смеси. Аэрозоль проникает буквально во все щели, а затем подрывается, заставляя вступить в реакцию весь находящийся в облаке кислород. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного — сразу на 160 миллиметров ртутного столба.

Даже если живой силе врага удалось уцелеть после взрыва, то страшный перепад давления приводит к смерти от разрыва внутренних органов. Точная наводка ТОС-1А создана на шасси танка Т-72 и оснащена пакетом направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с мощной боевой частью. Высокая точность залпов ой стрельбы ТОС «Солнцепек» обеспечивается прямым прицеливанием пусковой установки и автоматизированным наведением на цель. Благодаря модернизации дальность стрельбы поступающих сейчас в российские войска образцов ТОС-1А увеличена до шести километров. Наведение пусковой установки на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится электрогидравлическими приводами с использованием современных лазерного дальномера и баллистического вычислителя.

Боеприпасы

Огонь по целям «Солнцепеком» может вестись как одиночными, так и парными выстрелами с двух направляющих.

Стрельба ведется двумя типами неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм.

Они отличаются длиной и массой (от 173 до 217 кг), а также «начинкой»: могут быть в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Иногда термобарические боеприпасы называют вакуумными. По той причине, что после подрыва в газовом облаке сразу выгорает весь кислород.

Специалисты РХБ группировки «Отважные» отмечают высокую огневую мощь боевой машины ТОС-1А и ее высокую маневренность.

«Солнцепек» отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции, выжигая термобарическими снарядами укрытия, наблюдательные пункты, схроны и позиции артиллерии противника.

В зоне работы экипажей российских ТОС-1А украинские солдаты все чаще добровольно сдаются в плен или оставляют позиции, игнорируя приказы своих командиров.

Новая «боевая зажигалка»

На Красной площади в Москве на параде Победы 9 мая 2020 года была впервые продемонстрирована новая огнеметная система ТОС-2, которую конструкторы ласково назвали «Тосочкой». Это глубоко модернизированный «Солнцепек», но уже не на базе танка, а на четырехосном колесном шасси высокопроходимого автомобиля «Урал». Такая «переобувка» значительно повысила скорость передвижения и маневренность огнеметной системы.

ТОС-2 не нуждается в транспортно-заряжающих машинах: она сама оборудована краном-манипулятором для установки НУРСов.

Система управления огнем «Тосочки» полностью автоматизирована, точность и кучность ее стрельбы повышены.

Уничтожить новую боевую машину будет трудно даже наводимым с американских спутников реактивным снарядам HIMARS: ТОС-2 оборудована аппаратурой радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Как сообщалось в открытых источниках информации, новейшая огнеметная система уже начала применяться в рамках спецоперации на Украине.

Кстати, различные огнеметные системы — это далеко не единственные средства, которые имеются в российском арсенале, но еще даже не начали применяться.

ЦИФРА

40 000 квадратных метров превращает в полыхающий ад полный залп «Солнцепека».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, Министр обороны России генерал армии:

— Наши образцы вооружения и военной техники в ходе проведения специальной военной операции подтвердили исключительную надежность и эффективность.

ОГОНЬ

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО–ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОС–1А: