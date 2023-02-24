Какие выплаты и льготы полагаются участникам СВО и их семьям

Фото: Минобороны РФ

Участника СВО и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем.

«Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и о льготах для членов их семей.

Звание дает право

Самые большие выплаты положены Героям России. Ежемесячная денежная выплата военнослужащему, получившему это звание, составляет 74 619 рублей. При желании можно заменить выплату на льготы. Например, на посещение санатория, медицинские услуги, проезд, ЖКХ. Помимо ежемесячной денежной выплаты, Герой России получает 42 654, 32 рубля при получении звания, 16 тысяч рублей — в качестве дополнительной помощи, которая выплачивается единоразово, а также прибавку к пенсии. В случае смерти обладателя звания Героя России его родственникам выплачивается единоразовая выплата в размере 20 тысяч рублей, а также ежемесячная доплата в размере 8 тысяч рублей.

Военнослужащих, совершивших смелые действия, награждают орденом Мужества. Разовая выплата при получении награды составляет пять должностных окладов. При увольнении со службы обладателям награды на один должностной оклад увеличивается выходное пособие.

Военнослужащие, награжденные медалью «За отвагу», получают разовую выплату в размере пяти окладов. При увольнении со службы военным с такой наградой также обязаны выплатить выходное пособие в размере одного оклада. Размер оклада составляет ту сумму, которая ежемесячно начисляется военнослужащему.

Если он мобилизован

Выплаты мобилизованным для участия в специальной военной операции составляют не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части, вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения мобилизованного. Президентом России подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат всем призванным по мобилизации. Сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Выплата командиру взвода составляет 225 тысяч рублей, а командиру батальона — 243 тысячи рублей.

Денежные средства военнослужащим начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

По просьбе военнослужащего денежное довольствие за него может получать его семья. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который предоставил военнослужащий. Но дополнительную карту он оформляет сам. Денежное довольствие призванного в рамках частичной мобилизации облагается подоходным налогом так же, как у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Но социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей, подоходным налогом не облагается.

По вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) необходимо обращаться в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Адрес электронной почты — erc@mil.ru. Телефон горячей линии — 8 (800) 737–7–737.

Поддержка семей

Семьям мобилизованных граждан полагаются льготы. Как правило, их устанавливают на уровне региона. Семья мобилизованного освобождается от пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт дома. Все выплаты, которые полагаются членам семьи мобилизованного, освобождены от НДФЛ.

Так, в Москве семьи мобилизованных на весь период военной службы отца получают пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. Власти города обязуются выплатить семье миллион рублей при получении мобилизованным тяжелого ранения, 500 тысяч рублей при получении легкого ранения, а также разовую выплату в размере трех миллионов рублей в случае гибели военнослужащего, которая распределяется в равных долях между близкими родственниками.

Для детей мобилизованных предусмотрено право внеочередного зачисления в детские сады или перевода в учреждение, расположенное ближе к месту жительства. Семьи освободили от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций дополнительного образования. Школьникам предоставляют бесплатное питание — завтрак и обед, студентам колледжей — обед. Члены семьи могут получить бесплатную психологическую помощь.

— Обращаются к нам по всем возможным проблемам, поэтому мы сразу выбрали тактику решения максимального числа возможных вопросов, исходя из потребностей каждой семьи, — констатировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По вопросам оформления выплат необходимо обращаться в Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, в любой день недели с 9:00 до 20:00.

Любые вопросы по поддержке семей мобилизованных можно задать по телефону горячей линии Департамента труда и соцзащиты населения Москвы — 8 (495) 870-44-44. Кроме того, семьи мобилизованных, независимо от места проживания, могут обратиться на специальную горячую линию Минобороны РФ по номеру 122.