Весна близко: как подобрать актуальный гардероб на март 2023 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Весна наступает на пятки — до марта осталось всего несколько дней! Пора обратиться к сезонным трендам — вместе со стилистом и модельером Назом Маером закупаемся стильными вещами на все случаи жизни.

Сразу скажу про главный антитренд весны. Это цвет фуксия (очень яркий розовый), который в прошлом году был суперпопулярным. Этой весной предпочтение более нежным оттенкам: пыльная роза, пастельные тона. То же коснется и желтого — приятный мягкий тон входит в весенне-летний период. Обратите внимание на цветочные принты — их мало точно не будет. Крупный, мелкий цветочек на платьях, юбках, даже на пальто будут выглядеть свежо и добавят прекрасной половине человечества женственности. Также в моду входят вещи с заниженной талией. Завышенная больше не будет столь актуальной.

Что касается мужчин. Весну встретить можно в джинсе — выбирайте костюмы, пиджаки, комбинезоны. Если вы любите классику, но хотите разнообразия, то берите на вооружение сочетание привычных костюмов с яркими рубашками, с вышивкой, принтами, аппликациями. При этом в образе смело подчеркивайте свою мужественность, используйте аксессуары — часы, галстуки.

Такая разная бахрома

Бахрома не первый сезон в моде, но в этом году массмаркет заполнили варианты рубашек, платьев, обуви, брюк с ней. Причем бахрома отлично уживается в образах с трикотажными и вязаными платьями.

Вот так сапожки

Представить женский гардероб без стильных сапог весной невозможно. Упор делаем на ботфорты и сапоги с прямым голенищем — не важно, на каблуке или на плоской подошве, которая, конечно, будет удобнее.

Жилет всемогущий

Важнейший женский тренд весны — жилетки. Они могут быть вязаными, классическими, с кружевными вставками. А еще лучше, если это будет не привычный брючный костюм с пиджаком, а именно с жилетом. Если выбираете темные и неяркие цвета таких вещей, то экспериментируйте с цветами и принтами рубашек.

Зато все поместится

Если говорить о главной сумке 2023 года, то забываем про маленькие модели. Сумка становится большим акцентом. Это модели, которые больше похожи на мешки на плечо.

Вторая кожа

Одежда из экокожи и натуральной кожи для ранней весны — настоящая находка. Платья самых разных покроев, юбки, шорты, пиджаки, топы из кожи — в массмаркете можно найти очень интересные и недорогие модели. Такие изделия хорошо сочетаются с футболками

Колготки в тон

Возвращаются в моду и цветные колготки, которые можно смело надевать в тон основного образа. Например, сочетать красное платье и такого же тона колготки. Обратите также внимание на ажурные и цветные варианты.

Кепи в подарок

И мужчинам, и женщинам рекомендуется в этом сезоне обратить внимание на кепи. Аксессуар идеально подойдет для прохладной весны.

Стеганый вариант

Стеганая ткань продолжает удерживать популярность. В этом году она представлена в формате оверсайз (объемных) курток, бомберов и пальто.

Сплошное плисе

Плиссировка всегда выглядит женственно и свежо. Сейчас много вариантов юбок (на фото слева) и платьев с оригинальным кроем и асимметрией. В сочетании с классическим пиджаком смотрится очень интересно.

Милый цветочек

Пора вспомнить про женственные приталенные платья, покрой «солнце», выполненные из легких тканей с цветочным принтом. Это может быть мелкий цветочек — тогда образ будет нежнее, а могут быть крупные акценты.

Акцент на галстук

Да, мужчинам, чтобы разнообразить классический образ, можно выбрать галстук, который тоже внезапно вернулся, с необычным принтом. Без перебора, но та же абстракция добавит цвета.

Возвращение клеша

Да, вспоминаем начало 2000-х и покупаем джинсы клеш — не прогадаете. Они отлично подчеркивают фигуру и сочетаются как с блузками, так и с джемперами и жилетками.

Карманы побольше

Брюки карго в этом сезоне для мужчин — супернаходка. Это мешковатые просторные штаны, у которых, помимо обычных, есть еще большие накладные карманы по бокам. Они бывают цвета хаки, темно-синего, с камуфляжным принтом.

Платформа потолще

Самой актуальной и, кстати, практичной этой весной женской обувью станет та, что на толстой платформе а-ля «трактор». Чем массивнее, тем лучше. Их можно смело сочетать и с платьями. Туда же относятся модели на устойчивом каблуке. Выбирайте обувь с широкими ремешками.

Миллион вариантов

Пальто этой весной стоит выбирать классического кроя из добротной ткани, с хорошим кроем по фигуре. Главный акцент — принты и цвета. Фаворитом стали клетчатые пальто, также гусиная лапка, шахматка. Цвета можно смело брать поярче. В конце концов — весна пришла!